Speciale TG La7, il 7 ottobre Enrico Mentana parla del conflitto Hamas-Israele

Enrico Mentana, lunedì 7 ottobre, conduce uno Speciale del TG La7. Lo spazio di approfondimento è in onda dalle 21:15, subito dopo la fine di Otto e mezzo.

Speciale TG La7 7 ottobre, focus sul conflitto in Medio Oriente

Lo Speciale TG La7 del 7 ottobre è in programmazione ad un anno esatto dai drammatici eventi avvenuti in Israele. Dodici mesi fa decine di terroristi di Hamas hanno fatto irruzione nello Stato Ebraico, commettendo una vera e propria carneficina. Dopo giorni di battaglia, il paese ha pianto oltre 1200 vittime, sia civili che militari. Inoltre, i miliziani hanno portato con loro, a Gaza, centinaia di ostaggi. La sorte di alcuni di loro, ancora oggi, non è chiara.

Tale evento ha cambiato per sempre il Medio Oriente. Il governo israeliano, poche ore dopo i fatti, ha deciso di dare il via ad una serie di violenti attacchi contro la Striscia. Le azioni dell’esercito, ancora oggi in corso, hanno provocato oltre 40 mila vittime.

Il documentario che ripercorre, minuto per minuto, l’attacco

Nello Speciale del TG La7 di oggi è proposto un documentario, realizzato da Silvia Brasca e da Pina Debbi. Le due hanno ricostruito, minuto per minuto, l’attacco subito da Israele il 7 ottobre 2023. Per farlo, si sono concentrate sui luoghi simbolo dell’attentato, a partire dal Nova Festival. Organizzato a meno di 5 km di distanza dal confine, è stato preso di mira da un commando armato di terroristi, che si sono scagliati contro i migliaia di giovani che partecipavano alla kermesse. Dopo aver scollegato l’elettricità, i combattenti di Hamas, giunti a sorpresa a bordo di furgoni, hanno aperto il fuoco, uccidendo 364 persone. Altre quaranta, invece, sono state catturate e portate in località segrete di Gaza.

Brasca e Debbi, per realizzare il docu-film, uniscono le testimonianze delle persone sopravvissute agli attacchi ai filmati ottenuti dai telefonini delle vittime e dalle videocamere di sorveglianza.

Speciale TG La7 7 ottobre, i timori di un conflitto con l’Iran

Con ospiti e collegamenti, Enrico Mentana, durante lo Speciale TG La7 di lunedì 7 ottobre, analizza la situazione attuale. Dopo l’attacco missilistico compiuto la scorsa settimana dall’Iran, le autorità di Israele hanno annunciato di voler colpire infrastrutture strategiche iraniane. Tutto ciò, però, potrebbe dare vita ad una vera e propria escalation. L’Iran ha minacciato violente ripercussioni in risposta ad un possibile contrattacco di Israele. Sullo sfondo c’è la guerra in Libano, con i militare israeliani che, qualche settimana fa, hanno iniziato l’invasione dello Stato confinante.