Hercai Amore e Vendetta, la puntata del 7 ottobre: trama, cast e curiosità

Lunedì 7 ottobre procede, su Real Time, la seconda stagione di Hercai Amore e Vendetta. La soap opera turca è in onda dalle 21:20 circa, sulla rete visibile sul canale 31 del digitale terrestre.

Hercai Amore e Vendetta 7 ottobre, regista e dove è girata

Hercai Amore e Vendetta è una produzione originale della società Mia Yapim. La serie appartiene al genere drammatico. La trama è ispirata all’omonimo romanzo scritto da Sumeyye Ezel. Il produttore è Banu Akdeniz, mentre i registi sono Cem Karci, Benal Tairi, Baris Yos ed Ali Ilhan. La sceneggiatura è scritta da Feraye Sahin Bersan Tan, Eda Tezcan, Pelin Gulcan e Sema Ali Erol. Le riprese si sono svolte in Turchia, nella città di Mardin.

Hercai Amore e Vendetta 7 ottobre, la trama

Nel corso di Hercai Amore e Vendetta di oggi, lunedì 7 ottobre, Reyyan è felice mentre è al fianco di Miran. La protagonista, in particolare, è contenta del fatto che il marito, nonostante tutto ciò che è accaduto, abbia acconsentito ad accompagnarla dalla mamma. Al tempo stesso, però, teme che il compagno continui ad accumulare rancore nei confronti della sua famiglia, accusata di aver ucciso i suoi cari. Azize, dal canto suo, non riesce ad accettare l’idea che il nipote abbia tradito la sua famiglia pur di sposare la persona che amava. La donna, per tale motivo, medita vendetta.

Spoiler finale

Intanto, durante la puntata odierna di Hercai Amore e Vendetta, Hazar e Miran hanno un duro confronto. Il protagonista è convinto che l’uomo sia il responsabile dell’aggressione armata che ha subito. Il genitore del personaggio principale, però, sottolinea di essere estraneo ai fatti. La situazione precipita quando Reyyan sparisce nel nulla dopo essere stata rapita.

Nessuno, almeno in apparenza, afferma di sapere ciò che è realmente accaduto. Sultan, tuttavia, ha un comportamento strano, che attira l’attenzione dei protagonisti, che sospettano possa essere coinvolto nella vicenda. Infine, Azat compie una scoperta che potrebbe cambiare per sempre le vite dei personaggi principali: viene a sapere che Nasuh stava per uccidere Reyyan.

Hercai Amore e Vendetta 7 ottobre, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di Hercai Amore e Vendetta, soap opera turca in onda su Real Time a partire dalle ore 21:20 di oggi e visibile in diretta streaming e on demand su Discovery+.