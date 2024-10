Le Ragazze, la puntata dell’8 ottobre: la storia di Brunella Tocci, Miss Italia nel 1955

Martedì 8 ottobre, Francesca Fialdini è al timone di un nuovo appuntamento de Le Ragazze. La seconda puntata della nuova edizione, come di consueto, è in onda su Rai 3 dalle 21:25.

Le Ragazze 8 ottobre, la storia di Brunella Tocci

Il racconto de Le Ragazze dell’8 ottobre parte dalla storia di Brunella Tocci, rappresentante degli anni ’50. La donna, nel 1955, è stata eletta Miss Italia. Tocci è una delle poche vincitrici del concorso di bellezza a non aver intrapreso una carriera da attrice e modella. Sin da piccola, infatti, aveva il desiderio di diventare una giornalista.

Nata a Roma nel 1937 da genitori calabresi, ha passato l’intera infanzia fra il Lazio e la Calabria. Il padre, con una mentalità aperta per l’epoca, non ha imposto alcunché alla figlia, lasciandola libera di scegliere per il proprio futuro. Dopo Miss Italia lavora in tv, affiancando, fra gli altri, Pippo Baudo e Mario Riva. In seguito riesce ad esaudire il sogno di diventare cronista, entrando nella redazione del TG1. Tuttavia, ha dovuto combattere contro una mentalità maschilista.

Simona Marchini e Maria Bordiga

A Le Ragazze dell’8 ottobre si passa agli anni ’60 con Simona Marchini e Maria Bordiga. La prima nasce nel ’41 a Roma e sin da giovanissima ha uno spirito antifascista. Dopo due divorzi, la sua vita cambia grazie all’incontro con Don Lurio, che la convince a fare un provino. Per Marchini è l’inizio di una carriera prestigiosa, che la porta ad interpretate personaggi rimasti nel cuore del grande pubblico.

La seconda nasce nel ’46 ai piedi delle montagne prealpine. Primogenita di otto figli, lavora sin da piccola a stretto contatto con la natura. A 20 anni lavora in un rifugio a 3000 mila metri di altezza e, ancora oggi, ricorda tale periodo come il più bello della sua vita. Si sposa, ha tre figli ed avvia la produzione del Bagoss, formaggio tipico della sua terra. Nonostante il vuoto lasciato dalla morte del marito, Bordiga continua a vivere fra le sue amate montagne.

Le Ragazze 8 ottobre, le rappresentanti degli anni ’70

Nel corso de Le Ragazze dell’8 ottobre c’è la storia di Cinzia Pierantonelli. Oggi docente universitaria, da giovane si interessa ai movimenti femministi. Dopo essersi recata, negli anni dell’università, a Berlino Ovest, rimane profondamente colpita dalla realtà della città divisa. Si trasferisce per un anno a Berlino Est, dove studia la Stasi, organizzazione ideata per spiare i cittadini e bloccare qualsiasi forma di dissenso.

Infine, c’è Nadia Buoso. Ancora minorenne, agli inizi degli anni ’70 si innamora di Claudio e i due si sposano. Lavora come stenografa agli uffici della Mostra del Cinema di Venezia. Viene a sapere che l’anziana bigliettaia del Teatro La Fenice si è infortunata e decide di proporsi come sostituta. Nonostante non conosca il mondo della lirica, è assunta e rimane in tale ruolo per oltre quarant’anni, durante i quali conosce star mondiali della musica e del teatro. Nel gennaio del 1996 Buoso è in prima linea nell’affrontare le drammatiche conseguenze dell’incendio che colpisce l’edificio.