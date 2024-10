Primo Appuntamento, i single dell’8 ottobre: come sono andate le cene ed andamento coppie

Martedì 8 ottobre, su Real Time, è in programma una nuova puntata di Primo Appuntamento. La trasmissione prende il via alle 21:25 ed è condotta da Flavio Montrucchio. Al suo fianco, in qualità di maitre, c’è Barbara. Il barman, che prepara gli aperitivi, è Mauro.

Primo Appuntamento 8 ottobre, Dino e Vincenza

A Primo Appuntamento di oggi arriva il 74enne Dino. Racconta: “Provengo da Catania e sono un ex docente di italiano e storia in pensione. Mi considerano un farfallone perché ho avuto un sacco di conoscenze, ma sono ancora single. Sono in cerca di una relazione seria, che permetta sia a me che alla mia partner di vivere una seconda giovinezza. Sono molto ironico, ho una figlia di 43 anni e lei, così come le mie nipoti, sono la mia vita“.

Cena con la 72enne Vincenza, anch’essa siciliana. Si ritiene “multitasking”, perché ha voglia di fare sempre tante cose, dai viaggi ai corsi di pittura. Ha un cuore “giovane”, spera di incontrare un uomo “simpatico e di cultura, interessato a fare escursioni sia al mare che in montagna“.

Gli amici Aldo e Manuel

Le porte del ristorante di Primo Appuntamento dell’8 ottobre si aprono per Manuel ed Aldo. Il primo ha 23 anni, il secondo ne ha 24 e sono entrambi di Roma. Sono “amici da una vita“, in quanto si conoscono da quando andavano all’asilo. Tutti e due sono cuochi, da sempre condividono tutto, motivo per il quale hanno scelto di partecipare insieme allo show.

Per Manuel c’è Eleonora, 20enne veneta e studentessa alla Sapienza di Roma. Non ha una relazione perché non ha trovato nessun uomo capace di conquistarla. La giovane ammette: “Sono molto ansiosa, spero di incontrare un ragazzo sicuro di sé e in grado di dimostrare i suoi sentimenti“. Aldo, invece, passa la serata con Cristina. Studentessa di psicologia e cameriera, ha 20 anni e sogna di diventare criminologa. Si augura di incontrare un “bad boy all’esterno ma buono dentro“.

Primo Appuntamento 8 ottobre, Alessandro con Stefano

Infine, a Primo Appuntamento c’è Alessandro. Siciliano, ha 31 anni e lavora come viceresponsabile di un punto vendita di una catena di supermercati. Nel 2023 è stato eletto il gay più bello d’Italia, primo abitante della Sicilia ad ottenere tale riconoscimento. Incontra Stefano, 23enne di Catania. Vive con due gatti e un cane ed è un personal trainer che spera di diventare nutrizionista. Sottolinea: “Sono single perché sono esigente. Voglio coccole e stabilità“. Al termine delle cene, i single devono scegliere se abbandonare il locale insieme o separati.