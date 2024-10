Le Ragazze, il 1° ottobre la decima edizione: nella prima puntata Filomena, la mamma di Elisa Claps

Lunedì 1° ottobre, su Rai 3, prende il via la decima edizione de Le Ragazze. Il programma, come sempre, è in onda dalle 21:20 ed è condotto da Francesca Fialdini.

Le Ragazze decima edizione, la mamma di Elisa Claps

Ne Le Ragazze di oggi, lunedì 1° ottobre, è dato spazio a Filomena Iemma. Quest’ultima, esponente degli anni ’50, è la mamma di Elisa Claps. Nata nel ’37, inizia sin da giovanissima a lavorare. A 27 anni, grazie all’aiuto del padre, riesce a comprare un appartamento in centro a Potenza. Qualche anno dopo, in tale casa inizia a vivere con Antonio Claps, che diventa suo marito e con il quale ha tre figli: Gildo, Luciano ed Elisa, la più piccola. La terzogenita, nel 1993, scompare nel nulla e da quel momento la vita di Filomena cambia per sempre. Dopo anni di lotte per la verità, il corpo di Elisa è rinvenuto nel 2010, nella Chiesa della Santissima Trinità.

Le protagoniste degli anni ’70

Nella prima puntata della decima edizione de Le Ragazze ci sono due donne degli anni ’70. La prima è Oriella Dorella, sin da piccola appassionata da danza. Da bambina frequenta la scuola di danza al Teatro la Scala e, da quel momento, inizia una carriera di grande prestigio internazionale, che la porta a diventare una Etoile. Nel 1980, Oriella ha un incontro che cambia la sua vita: conosce Gianni Boncompagni, che la lancia in tv con Drim. L’anno seguente entra nel cast di Fantastico. Oggi è conosciuta per essere una delle prime ballerine classiche ad aver avvicinato il pubblico televisivo a quest’arte. La seconda ospite degli anni ’70 è Elisabetta Canitano, ginecologa che ha lottata tutta la vita per difendere il diritto all’aborto. Nata da una relazione extraconiugale, sin da giovane è attenta alla difesa delle donne.

Le Ragazze decima edizione, nella prima edizione Marina Gamberini e Paola Manfrin

Infine, nel debutto della decima edizione de Le Ragazze ci sono due testimoni degli anni ’80. Marina Gamberini lavorava alla stazione di Bologna quando si è verificato il tremendo attentato del 2 agosto del 1980. Un fatto, questo, che ha causato 85 morti e più di 200 feriti. Marina sopravvive all’esplosione e, per questo, sviluppa un forte senso di colpa, che la fa sprofondare nel baratro. Riesce a salvarsi solo grazie ad un psicoterapeuta e all’incontro con Peppe, diventato suo marito.

Paola Manfrin, invece, sin dall’età di cinque anni lavora come modella pubblicitaria. Nel 1976, Mike Bongiorno la sceglie come valletta per il format Scommettiamo. Ben presto, però, il suo atteggiamento fa discutere e divertire il pubblico, al punto che ottiene, in breve tempo, grande popolarità. La fama, però, non piace a Paola, che sceglie di stracciare il contratto e riprendere in mano la sua vita.