Una giornata particolare, il 9 ottobre al via l’edizione 2024: il viaggio di Adolf Hitler in Italia

Mercoledì 9 ottobre, su La7, prende il via l’edizione 2024 di Una giornata particolare. Il programma è visibile in prima serata, dalle 21:20.

Una giornata particolare 2024, al timone Aldo Cazzullo

Quella al via oggi è, per Una giornata particolare, la terza edizione. Il format, dedicato interamente alla storia ed alla cultura del nostro paese, è visibile anche in diretta streaming ed on demand tramite il sito dell’emittente. Dieci le puntate inedite previste, in onda per altrettante settimane nel prime time di La7.

Al timone della trasmissione di approfondimento torna, come sempre, il giornalista Aldo Cazzullo. Quest’ultimo, oramai da anni, è uno degli ospiti ricorrenti dei vari talk show di La7 e non solo. Inoltre, alla carriera televisiva continua ad affiancare quella da scrittore. Da pochi giorni è in libreria con Il Dio dei nostri padri. Il grande romanzo della Bibbia.

Non cambia il meccanismo di funzionamento

Non cambia, nella nuova edizione, il meccanismo di funzionamento di Una giornata particolare. In ogni puntata, infatti, Aldo Cazzullo è il narratore di uno speciale documentario. In esso, sono ricostruiti i fatti avvenuti in una giornata cruciale della Storia. Si tratta, in particolare, di un giorno che ha segnato o cambiato il corso degli eventi e le cui ripercussioni sono visibili ancora oggi, sia in Italia che nel resto del mondo.

Una giornata particolare 2024, la prima puntata dedicata al viaggio di Hitler in Italia

La prima puntata di Una giornata particolare 2024 racconta ciò che è avvenuto il 3 maggio del 1938. In tale data, Adolf Hitler ha compiuto un viaggio in Italia, accompagnato da Benito Mussolini. Nel nostro paese era al potere il Regime Fascista. Partendo dall’amicizia fra il Fuhrer e il Duce, il padrone di casa analizza il rapporto fra i due dittatori.

Hitler, all’epoca dei fatti cancelliere della Germania già da oltre cinque anni, si reca a Roma, Napoli e a Milano. Mussolini ha approfittato dell’occasione per mostrare ad Hitler il lato più bello ed efficiente dell’Italia fascista. Non a caso, il Duce ha ordinato una serie di lavori a Roma. Il padrone di casa racconta, nella serata, alcune curiosità fino ad ora pressoché sconosciute relative a quella giornata.

D’altronde, il 3 maggio del 1938 è una giornata dalle conseguenze drammatiche. Mussolini ed Hitler, nei loro vari incontri, sigillano definitivamente l’alleanza fra la Germania e l’Italia. L’accordo fra le due forze spalanca le porte alla successiva seconda guerra mondiale, che partirà ufficialmente il 1° settembre del 1939, quando le forze militari naziste iniziano l’invasione della Polonia.