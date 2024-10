Stasera in tv giovedì 10 ottobre 2024, I programmi in onda

Stasera in tv giovedì 10 ottobre 2024. Su Rai2, l’attualità con il programma condotto da Antonino Monteleone, L’altra Italia. Su Canale 5, la soap con Burak Ozcivit, Endless Love.

Stasera in tv giovedì 10 ottobre 2024, Rai

Su Rai1, alle 20.30, Calcio. Nations League: Italia-Belgio. Dopo gli incontri vincenti con la Francia e Israele, questa sera allo Stadio Olimpico di Roma, la Nazionale di Luciano Spalletti affronta quella del Belgio allenata dall’italiano Domenico Tedesco, all’interno del Gruppo A2 di Nations League. Il prossimo match, Italia-Israele, si gioca lunedì 14 ottobre.

Su Rai2, alle 21.20, l’attualità con L’altra Italia. Il dibattito parlamentare e l’attualità politica con i suoi protagonisti, i fatti dal mondo al centro dell’agenda internazionale, gli scenari economici che influenzano gli affari interni. Questi e altri temi sono all’attenzione di Antonino Monteleone e dei suoi inviati nella seconda puntata del programma.

Su Rai3, alle 21.20, il comedy show Donne sull’orlo di una crisi di nervi. Asia Argento, Michelle Comi, Vera Gemma, Emma Bonino e Paola Ferrari sono state ospiti delle prime tre puntate della nuova edizione dello show di Piero Chiambretti. Ma c’è spazio anche per gli uomini, come dimostrano gli interventi di Claudio Martelli, Vittorio Feltri e Darko Peric.

Su Rai5, alle 21.15, il programma musicale Gala Verdi. Per il 210° anniversario della nascita di Verdi, viene proposto il Gala tenutosi a fine maggio a Roma. L’Orchestra e il Coro dell’Accademia di Santa Cecilia interpretano Sinfonie e Cori dalle opere del grande compositore italiano. Dirige Daniele Gatti.

Programmi Mediaset, La7, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Dritto e rovescio. Dopo la puntata del giovedì di “4 di sera”, Paolo Del Debbio resta in onda per altre tre ore e mezza con il suo programma settimanale che dal 2019 dà spazio a tutte le ragioni e a tutte le opinioni. Tra gli ospiti, Giuseppe Cruciani, conduttore su Radio24 del programma quotidiano “La Zanzara”.

Su Canale 5, alle 21.20, la soap Endless Love, con Burak Ozcivit. Emir è convinto che la presenza di Deniz stia aiutando la madre ad uscire dal coma. Intanto Zehir scopre che uno degli uomini che ha ricevuto denaro da Emir si chiama Raci Esindere ed è il proprietario di una clinica privata. Quando Kemal (Burak Ozcivit) riceve la foto dell’uomo, lo riconosce subito.

Su Italia 1, alle 21.20, l’attualità con Le Iene presentano: Inside. Torna, con nuove puntate, il programma di Davide Parenti dedicato ad argomenti trattati in precedenza da “Le Iene”, raccontati e approfonditi con ulteriori dettagli. In campo, come sempre, gli inviati più autorevoli e seguiti. Tra gli altri, Gaetano Pecoraro, Giulio Golia, Cizco, Nina Palmieri e Matteo Viviani.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Piazza Pulita. Le elezioni regionali in Liguria (27-28 ottobre) e quelle negli Stati Uniti per la Casa Bianca (5 novembre) tengono alta l’attenzione dei talk che si occupano di politica. Come quello di Corrado Formigli, punto di riferimento su La7.

Su Nove, alle 21.30, il comedy show Only Fun – Comico Show. Sul palco dello storico Teatro Galleria di Legnano si alternano una ventina di comici accanto ai conduttori Elettra Lamborghini e i PanPers. Tra i nomi Ippolita Baldini, Maurizio Battista, Angelo Pisani, Pino e gli Anticorpi.

Su Real Time, alle 21.30, il docu-reality Il Re del bisturi. Al via il nuovo ciclo di puntate del programma con il professore Giulio Basoccu, uno dei più noti chirurghi plastici d’Italia. Il professore racconta al pubblico Tv le vicende dei suoi pazienti e le motivazioni che li spingono a chiedere aiuto per migliorare.

I film di questa sera giovedì 10 ottobre 2024

Su Rai Movie, alle 21.10, il film d’azione del 2020, di Derrick Borte, Il giorno sbagliato, con Russell Crowe, Caren Pistorius. Rachel, in ritardo al lavoro, si trova a discutere al semaforo con uno sconosciuto. La donna non s’immagina proprio che alla guida c’è lo psicopatico Tom: è l’inizio di un incubo.

Su Tv8, alle 21.30, il film thriller del 2014, di David Fincher, L’amore bugiardo – Gone girl, con Rosamund Pike, Ben Affleck. Nel giorno del quinto anniversario di matrimonio, Amy scompare all’improvviso. Il marito Nick, infedele e distante, viene da tutti additato come il responsabile.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film fantastico del 2019, di David F. Sandberg, Shazam! con Zachary Levi. Pronunciando la parola magica “Shazam!”, il giovane Billy può tramutarsi in un supereroe. Ma presto deve mettere da parte il divertimento per affrontare le forze del male controllate dal Dr. Thaddeus Sivana.

Su La 5, alle 21.10, il film commedia del 2001, di Sharon Maguire, Il diario di Bridget Jones, con Renée Zellweger. Bridget Jones è una trentenne con problemi di peso, alcool e sigarette e per di più innamorata del capo ufficio. Quando scopre che quest’ultimo la prende in giro si licenzia.

Stasera in tv giovedì 10 ottobre 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film commedia del 2010, di Giulio Manfredonia, Qualunquemente, con Antonio Albanese. Tornato in Calabria dopo un periodo di latitanza, Cetto divide la sua casa con moglie e amante. Candidatosi a singolo del paese, comincia a promettere tutto a tutti.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 1999, di Frank Darabont, Il miglio verde, con Tom Hanks, Michael Clarke Duncan. 1935. Il miglio verde è il percorso fatto dai condannati verso il patibolo. Il capo secondino Edgecombe, purtroppo, ne vede passare tanti, ma uno, John Coffey, gli cambierà la vita.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film fantastico del 2012, di Richard LaGravenese, Beautiful creatures – La sedicesima luna, con Alice Englert, Alden Ehrenreich. Ethan incontra Lena, nipote di un misterioso eremita. Ben presto tra loro nasce un forte legame, ma lei è una maga colpita da una maledizione.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film fantastico del 1978, di Richard Donner, Superman, con Christopher Reeve, Gene Hackman. New York. Il giornalista Clark Kent è in realtà Superman, unico sopravvissuto del pianeta Krypton. Vola, ha la vista a raggi X e altri poteri, che usa per combattere i criminali.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 2016, di Tate Taylor, La ragazza del treno, con Emily Blunt, Haley Bennett. Rachel viene licenziata a causa dei suoi problemi con l’alcool, dovuti alla separazione dal marito. Nonostante ciò, ogni mattina prende il treno e si reca a New York: ma un giorno…