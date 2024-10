Gabriella, su Rai 3 il documentario-omaggio a Gabriella Ferri

Sabato 12 ottobre, su Rai 3, è in programma il docufilm Gabriella. Il film, omaggio alla carriera di Gabriella Ferri, è visibile in prima serata, dalle ore 21:15 circa.

Gabriella, regista e dove è girata

Gabriella, trasmesso in prima visione sulla terza rete della TV di Stato, è un documentario realizzato da Rai Documentari. Quest’ultima direzione lo ha realizzato in collaborazione con la società Red Film e con Cinecittà. La produzione ha una durata di circa 90 minuti. Oltre che in televisione, è possibile fruire del film anche in diretta streaming ed on demand tramite il sito di Rai Play.

Gabriella, la trama

Nel corso di Gabriella è omaggiata la carriera di Gabriella Ferri. Nata nel 1942, è stata un’artista a tutto tondo: conduttrice, attrice e cantante, che nella sua vita ha avuto un rapporto molto forte con la città di Roma. Con il suo carattere, affascinante e dirompente, ha incarnato al meglio l’anima della città eterna.

La trama del film parte dal rione Testaccio, nel quale Ferri ha mosso i primi passi. Figlia di un commerciante ambulante amante della musica, sin da giovane inizia a lavorare come operaia e commessa. All’interno di una boutique incontra, per caso, Luisa De Santis, figlia del noto regista Giuseppe, già celebre per il film Riso amaro. Le due, accomunate dalla passione comune per la musica, formano il duo Luisa e Gabriella, con il quale esordisce a Milano.

Spoiler finale

Come racconta Gabriella, la vita della protagonista ha una svolta nel 1966. In tale anno, infatti, la protagonista fa ritorno a Roma ed approda al Bagaglino. Nel celebre spettacolo, per anni grande successo sia teatrale che televisivo, acquisisce il prestigioso ruolo di cantante ufficiale. In ogni occasione, Ferri ha mostrato di essere un’artista poliedrica, capace di fornire performance rimaste nella storia della televisione.

Celebri, a tal proposito, sono le esibizioni messe in mostra nei programmi Rai come Dove sta Zazà e Mazzabù. Inoltre, è possibile rivedere l’unica partecipazione di Ferri al Festival di Sanremo, risalente al 1969, quando ha cantato in coppia con Stevie Wonder. Le sue hit e gli stornelli hanno fatto il giro del mondo, dando alla cantante un grande successo sia in Italia che nel Sud America.

Gabriella, le testimonianze

Nel corso di Gabriella, documentario visibile su Rai 3 sabato 12 ottobre, prendono la parola una serie di artisti e colleghi, che la ricordano con affetto e commozione. In primis c’è l’attore e regista Carlo Verdone, oltre a Francesco Pingitore e Pippo Franco, volti di punta del Bagaglino. Intervengono, poi, Tosca, Renzo Arbore e Syria. Coinvolto Seva Borzak, figlio di Gabriella Ferri.