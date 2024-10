Pubblicità Edison 2024, Nicola Savino in stile musical per promuovere il servizio Risolve

Da qualche giorno, sulle varie emittenti televisive italiane, è in rotazione la pubblicità 2024 di Edison. La società, attiva nel settore dell’approvvigionamento, produzione e vendita di energia elettrica e gas, ha puntato ancora una volta sul conduttore Nicola Savino.

Pubblicità Edison 2024, chi lo ha diretto

La pubblicità Edison 2024 ha una durata di 30 secondi. Tuttavia, è in rotazione, sia in televisione che sui social, una versione ridotta, da 15 secondi. Coinvolto, in quella che è una campagna comunicativa cross mediale, anche il cinema. Nelle sale, infatti, è visibile un filmato da 45 secondi.

Lo spot è realizzato dall’agenzia di comunicazione Black Mamba. La pianificazione è di Wavemaker, mentre la fase post produzione è curata da Hogarth Worldwide Italy. Il copywriter, invece, è Francescopaolo Cimino. Il regista della pubblicità Edison 2024 è Gigi Piola. Quest’ultimo, in carriera, ha diretto numerosi lavori, sia in tv che a teatro. Per la sua attività ha ottenuto numerosi riconoscimenti, fra cui cinque Leoni di Bronzo e un Leone d’argento.

La descrizione e il servizio promosso

Nel corso della pubblicità 2024 di Edison è promosso il servizio Risolve. Quest’ultimo, messo a disposizione nelle scorse settimane, consiste in un’unica piattaforma per tutti i servizi di gestione della casa, dall’assistenza contro gli imprevisti domestici all’installazione di pannelli fotovoltaici. Come spiega la stessa società, con Risolve, dunque, l’obiettivo è integrare il proprio lavoro da fornitore di energia elettrica. Dal primo ottobre scorso, inoltre, tale servizio si è arricchita dell’offerta Wi Fi.

Nella pubblicità di Edison il protagonista Nicola Savino si ritrova all’esterno di uno dei punti vendita del gruppo, dove inizia una coreografia di ballo sulle note di Call Me di Blondie. Accompagnato dal corpo di ballo, raggiunge casa sua. Una volta qui, i danzatori si lasciano andare ad una serie di lavori domestici, tutti eseguiti ballando. Al termine, il testimonial Nicola Savino legge il claim, ovvero “Risolve, che spettacolo!“.

Pubblicità Edison 2024, la recensione

La pubblicità di Edison 2024 si basa quasi interamente sullo stile musical. Per promuovere un servizio di assistenza domestica (e non solo), la società ha deciso di trasformare i tecnici in dei ballerini che, eseguendo delle coreografie, fanno i più disparati lavori, dall’aggiustare lavatrici e spostare divani. Una scelta, questa, che se nelle intenzioni potrebbe essere anche apprezzabile, nella sostanza non ottiene l’effetto sperato.

Lo stile musical del promo, infatti, non è attinente né con il servizio promosso, né con il testimonial scelto, che non è un simbolo della danza ma, bensì, della televisione. Inoltre, assistere a dei lavori domestici eseguiti a ritmo musicale non diffonde al meglio neanche le tante potenzialità dello strumento al centro della narrazione, ovvero Risolve.