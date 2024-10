Freedom Oltre il confine, la puntata del 12 ottobre: Urbino e Seulo, in Sardegna

Sabato 12 ottobre, su Rete 4, è in onda un nuovo appuntamento di Freedom Oltre il confine. Il programma, come di consueto, è visibile dalle ore 21:20 circa.

Freedom Oltre il confine 12 ottobre, nella Marche, ad Urbino

Prodotto dalla società Contenuti – Production & Media, il programma è fruibile, oltre che in televisione, in streaming su Mediaset Infinity. Anche questa settimana, la trasmissione accompagna il pubblico alla scoperta di alcune bellezze italiane ed internazionali. Al timone del format, come sempre, c’è Roberto Giacobbo, che è anche uno degli autori del format.

Il viaggio di Freedom Oltre il confine di oggi, sabato 12 ottobre, parte dalle Marche. Le telecamere, in primis, si recano ad Urbino. La città, che conta poco più di 13 mila abitanti, è stato uno dei centri più importanti del Rinascimento italiano. Dal 1998, inoltre, il suo centro storico è stato inserito nel Patrimonio mondiale dell’umanità UNESCO. Il padrone di casa racconta un aspetto inedito: in passato, infatti, una terribile esplosione avrebbe potuto farla scomparire.

In Sardegna, nel paese dei centenari

Il racconto di Freedom Oltre il confine di oggi procede in Sardegna. Giacobbo si reca a Seulo, piccolo comune di meno di 800 abitanti. Il centro è situato nel territorio della Barbagia ed appartiene alla Comunità montana Sarcidano-Barbagia. Il conduttore racconta che tale zona è inserita nella cosiddetta zona blu della longevità. In totale, fra gli abitanti ci sono stati ben 32 residenti che hanno raggiunto e superato il secolo di vita. Il presentatore si mette alla ricerca della fonte della giovinezza.

Ci si sposta, poi, in Emilia Romagna, a Bologna. Dal capoluogo della regione, il padrone di casa sperimenta una seduta della cosiddetta ipnosi regressiva. Una tecnica, questa, che secondo chi la esegue permetterebbe di far affiorare ricordi rimossi di eventi traumatici, che influenzerebbero la vita dei pazienti. Dalla Liguria, e in particolare da Genova, sono analizzati tutti i segreti relativi agli utilizzi dell’intelligenza artificiale nella vita di tutti i giorni.

Freedom Oltre il confine 12 ottobre, il Portogallo

A Freedom Oltre il confine di oggi, Roberto Giacobbo è in Friuli, a Gorizia. Un territorio, questo, la cui storia è influenzata dalla contaminazione con la Slovenia, Stato con il quale confina. Infine, la trasmissione abbandona l’Italia per raggiungere il Portogallo. Una volta qui, Giacobbo è a Cascais, località costiera situata ad ovest di Lisbona. Il programma propone un focus sullo scrittore ed alpinista Aleister Crowley e, in particolare, sul suo legame con la Bocca dell’Inferno.