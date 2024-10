Il Dottor Alì puntata Sull’attenti: trama, cast e curiosità

Sabato 12 ottobre, la seconda stagione de Il Dottor Alì procede con la puntata Sull’attenti. La fiction turca è visibile, come di consueto, dalle ore 21:2o circa, su Real Time.

Il Dottor Alì Sull’attenti, regista e dove è girata

La serie è la rivisitazione turca di Good Doctor, titolo nato in Corea del Sud e noto in tutto il mondo per la versione statunitense intitolata The Good Doctor. L’appuntamento odierno, così come tutti gli altri episodi della seconda stagione, ha una durata di circa due ore. Realizzata dalla società MF Yapim, la fiction ha come registi Aytac Cicek e Yusuf Pirahasan. La trama, invece, è firmata da Onur Koralp e Pinar Bulut. Le riprese si sono svolte in Turchia, nei pressi della capitale Istanbul.

Il Dottor Alì Sull’attenti, la trama

Nel corso di Sull’attenti de Il Dottor Alì, nell’ospedale arriva Bayram. Quest’ultimo, appena 17enne, è considerato un genio nel settore dell’intelligenza artificiale, applicata soprattutto nel campo della musica. Mentre è ospite all’interno di un programma televisivo mattutino, però, il giovane accusa un malore e cade a terra, senza conoscenza ed in preda a convulsioni. Il ragazzo, una volta giunto nella struttura, riprende conoscenza. Parlando con Nazli, si dice sicuro di aver subito un attacco di epilessia. Per la protagonista, però, il paziente potrebbe nascondere qualche altro problema di salute.

Spoiler finale

Nel frattempo, nella puntata odierna della serie, tutti i medici della struttura sono in allarme per le condizioni di Doruk. Quest’ultimo, infatti, ha raccontato a Belize ed al resto della squadra di medici di avere un proiettile nel cervello. Una condizione, questa, che inevitabilmente gli sta creando dei problemi di salute, che rischiano di condizionarlo anche sul lavoro. In merito alla salute di Doruk, il protagonista Ferman ed il nuovo arrivato Muhsin hanno un duro faccia a faccia.

Il secondo, infatti, afferma di essere sicuro di riuscire ad operare il collega per rimuovere il proiettile. Il primo, però, reputa tale operazione troppo rischiosa, in quanto la pallottola è troppo vicina al talamo. Doruk, assistendo a tale confronto, decide di non sottoporsi all’intervento.

Il Dottor Alì Sull’attenti, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso della puntata odierna de Il Dottor Alì, serie tv turca appartenente al genere drammatico e che è in onda su Real Time il sabato dalle 21:20 e in streaming ed on demand su Discovery+.