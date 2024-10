Linea Verde Italia ed Origini, le puntate del 19 ottobre: protagonista Verona

Sabato 19 ottobre, su Rai 1, sono in onda nuovi appuntamenti di Origini e di Linea Verde Italia. I due format prendono il via rispettivamente alle 11:25 e alle 12:30 circa.

Origini, questa settimana viaggio a San Vincenzo di Volturno

Al timone di Origini, come di consueto, c’è la coppia composta da Francesco Gasparri e da Valentina Caruso. I due, in occasione della quinta puntata, effettuano un viaggio nella cosiddetta Pompei del Medioevo. Stiamo parlando di San Vincenzo di Volturno, in Molise.

I due conduttori visitano in primis l’abbazia antica. Intervistano, a tal proposito, l’archeologo Richard Hodges. Quest’ultimo ha effettuato la scoperta di tale edificio, abbattuto dai Saraceni il 10 ottobre dell’881. Valentina Caruso scopre la cripta di Epifanio, che contiene i rari affreschi del IX secolo. Per la prima volta in tv, Gasparri mostra lo splendido pavimento del refettorio.

La puntata procede nell’abbazia di San Vincenzo Nuovo. Qui, i superstiti della distruzione dei Saraceni si sono trasferiti a partire dall’881. In scaletta una rapida visita all’abbazia di Montecassino, dalla quale sono raccontate le origini del monachesimo benedettino. Infine, le telecamere della TV di Stato entrano nel Museo Archeologico di Venafro. Il polo museale contiene i resti archeologici rinvenuti durante gli scavi.

Linea Verde Italia 19 ottobre, Caradonna ed Isoardi a Verona

Dalle 12:30 circa di sabato 19 ottobre prende il via Linea Verde Italia. Il format, novità di questa stagione televisiva, è condotto dalla coppia composta da Monica Caradonna ed Elisa Isoardi. Le due, questa settimana, sono a Verona. In particolare, mostrano una città che punta sulla partecipazione attiva dei cittadini. Essi, in tante forme diverse, si prendono cura del bene comune. Dopo aver vissuto alcune esperienze sostenibili, le presentatrici propongono un focus su Verona intesa come città biofilica. Con tale nome si intendono le attività per proteggere e celebrare il verde cittadino.

Linea Verde Italia 19 ottobre, il Parco Naturale Regionale della Lessinia

A Linea Verde Italia del 19 ottobre, le padrone di casa raggiungono il Parco Naturale Regionale della Lessinia. Un luogo unico, nel quale la natura è grande protagonista. Inoltre, nell’area è possibile ammirare resti storici e paesaggi mozzafiato. Caradonna ed Isoardi mostrano gli interventi di monitoraggio urbano sulle temperature, le sostanze inquinanti e la biodiversità. Un lungo approfondimento, poi, è dedicato all’acqua. Una risorsa fondamentale che va salvaguardata, limitando il più possibile gli sprechi. Per parlarne, è visitato un depuratore della zona. Infine, sono mostrati dei progetti basati sulla creatività degli abitanti. L’obiettivo è trasformare i rifiuti in oggetti belli ed utili.