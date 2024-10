Origini, Linea Verde Start e Linea Verde Italia, le puntate del 12 ottobre fra la Sardegna e Brescia

Sabato 12 ottobre, Rai 1 propone nuove puntate di Origini, Linea Verde Start e Linea Verde Italia. I programmi prendono il via rispettivamente alle 11:25, alle 12:00 ed alle 12:30.

Origini, protagonista la Sardegna

La giornata di sabato 12 ottobre inizia, dunque, con Origini. Il programma è guidato come sempre da Valentina Caruso e Francesco Gasparri. Le telecamere si recano in Sardegna. In particolare, i conduttori visitano il territorio compreso fra Alghero, città molto apprezzata soprattutto d’estate, e Santa Teresa di Gallura. Dopo aver raccontato la storia dei discendenti dei pescatori di Ponza, Caruso visita il Santuario di Monte D’Accodi. Quest’ultima è una imponente struttura costruita da popolazioni neolitiche. In seguito raggiunge il complesso nuragico di Palmavera, villaggio situato a Porto Conte, a poca distanza dal centro di Alghero.

Francesco Gasparri racconta la storia di Porto Torres. Oggi sede di uno dei porti principali dell’isola, la cittadina è stata fondata dai romani, che instaurarono un rapporto molto profondo con il mare. Infine, è proposto un focus sul granito di Capo Testa, un materiale fondamentale per la Sardegna. Presente nella regione sin dai tempi antichi, oggi è al centro di progetti di valorizzazione da parte del Parco Geominerario della Sardegna.

Linea Verde Italia 12 ottobre, protagonista Brescia

Per ciò che concerne Linea Verde Start, il viaggio di sabato 12 ottobre parte da Treviso. Qui, Federico Quaranta incontra degli artigiani che da quattro generazioni producono tessuti pregiati usando telai antichi e tecnologie moderne. A Macerata, invece, è incontrata una famiglia che porta avanti la tradizione dei copricapi. Tali abiti sono realizzati intrecciando i gambi mietuti del grano.

Ad Arezzo, poi, si va alla scoperta del panno casentino, tradizionale tessuto in lana che, dopo una specifica lavorazione, è reso impermeabile e garzato. Infine, l’appuntamento termina con l’esperienza di un’azienda che, grazie ad una intuizione risalente agli anni ’30 del secolo scorso, oggi è una multinazionale punto di riferimento nella fornitura di ombrelli di lusso.

La giornata con le Linee di sabato 12 ottobre termina con Linea Verde Italia. Al timone del programma ci sono Monica Caradonna ed Elisa Isoardi. Le due raggiungono Brescia.

Linea Verde Italia 12 ottobre, i giardini urbani

Isoardi e Caradonna, a Linea Verde Italia di oggi, percorrono a cavallo il grande Parco delle Colline. Quest’ultimo è il polmone verde della città. In seguito danno spazio ai giardini urbani. Essi, grazie ai fondi del PNRR sono stati bonificati e riconsegnati alla cittadinanza. Caradonna, dopo aver visitato alcune bellissime fermate della metropolitana, entra nel castello cittadino.

Con i suoi 75 mila metri quadrati è uno dei manieri fortificati più grandi d’Italia. Infine, è dato spazio ad una serie di progetti ecosostenibili. Fra gli altri, spazio a Move in Green. L’iniziativa, ideata in Val Camonica, permette ai cittadini di spostarsi in modo sostenibile mediante una serie di mezzi alimentati ad energia elettrica.