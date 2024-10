Melaverde, la puntata del 20 ottobre: il limone della Sicilia

Domenica 20 ottobre, Canale 5 propone una nuova puntata di Melaverde. La rete ammiraglia del Biscione, come di consueto, manda in onda il programma dalle ore 11:50 circa.

Melaverde 20 ottobre, il limone della Sicilia

L’appuntamento odierno di Melaverde, oltre che in televisione, è visibile in diretta streaming ed on demand sul sito di Mediaset Infinity. La puntata è preceduta, alle 11:00 circa, da Le Storie di Melaverde. In tale format sono riproposti alcuni dei migliori servizi trasmessi durante le scorse edizioni. Al timone della trasmissione, anche questa settimana, c’è la coppia composta da Vincenzo Venuto e da Ellen Hidding.

Quest’ultima, in primis, si reca in Sicilia. L’isola, la più grande di tutto il Mar Mediterraneo, accoglie per la seconda settimana di fila la trasmissione. Tutti conoscono le regione per la grande tradizione che, da sempre, ha nella produzione dei limoni. Tuttavia, sono poche le persone che sanno che tempo fa, negli anni ’70, la Sicilia era il principale luogo di esportazione dell’agrume, che da qui veniva portato in gran parte del mondo.

Le nuove frontiere della produzione del limone

Melaverde del 20 ottobre ripercorre il legame presente da decenni fra il limone e la Sicilia. La produzione e coltivazione, infatti, non si è mai fermata, ma ha subito, negli ultimi tempi, dei profondi cambiamenti. Il principale riguarda la zona nella quale oggi nascono gli agrumi: le coltivazioni, infatti, si sono spostate nell’entroterra, concentrandosi soprattutto nell’area adiacente l’Etna, dove il terreno vulcanico permette di dare vita ad un frutto di ottima qualità. Hellen, nel tragitto, incontra dei maestri distillatori o spremitori, che partendo dal succo di limone creano dei prodotti di eccellenza, dai liquori agli oli essenziali.

Melaverde 20 ottobre, Venuto sulle Alpi Orientali

Vincenzo Venuto, a Melaverde del 20 ottobre, è sulle Alpi Orientali. Il padrone di casa raggiunge un ghiacciaio posto a 3600 metri sul livello del mare. Da più di un secolo, in tale area c’è un rifugio, che è il secondo più alto presente in tutta Europa. Dopo aver fatto una breve pausa, la scalata del conduttori procede verso Pizzo Bernina. Si tratta della vetta del massiccio del Bernina, che raggiunge un’altezza di poco superiore ai 4 mila metri.

Durante il suo percorso, il conduttore incontra Bianco, nome d’arte di Giancarlo Lenatti. Si tratta di un vero e proprio mito dell’alpinismo lombardo e dello sci estremo, che da trent’anni gestisce, con enorme sacrificio, un rifugio in alta montagna, dove spesso e volentieri le temperature raggiungono i meno trenta gradi.