Amici di Maria De Filippi, la puntata del 20 ottobre: due sfide, in studio Arisa

Domenica 20 ottobre, su Canale 5, è in programma una nuova puntata di Amici. Al timone del talent, come sempre, c’è Maria De Filippi.

Amici 20 ottobre, la novità del regolamento

Amici, domenica 20 ottobre, prende il via alle ore 14:00. La puntata ha una durata di circa due ore, terminando alle 14:00. Oltre che in televisione, sulla rete ammiraglia del Biscione, il format è fruibile anche in diretta streaming ed on demand tramite il sito di Mediaset Infinity e di Witty TV. Oltre a Maria De Filippi, tornano in studio i sei professori con i loro rispettivamente artisti. Per il canto c’è Rudy Zerbi, affiancato dalle colleghe Lorella Cuccarini ed Anna Pettinelli. Per ciò che concerne il ballo, invece, la conduttrice dà spazio ad Alessandra Celentano, ad Emanuel Lo e dalla novità di questa edizione, ovvero Deborah Lettieri.

Ad Amici del 20 ottobre è comunicata una novità nel regolamento. Come riportato da Amici News sui social, infatti, da quest’anno un professore, se ritiene che uno degli allievi della scuola non sia meritevole, ha la possibilità di segnalarlo al professore di riferimento. Quest’ultimo, a sua volta, può far esibire il concorrente, per dimostrare che invece merita di rimanere nello show.

Le sfide di Senza Cri e Teodora

Durante Amici di domenica 20 ottobre, sono in programma due sfide. Esse hanno come protagoniste le due allieve che, la scorsa settimana, sono arrivate ultime nelle classifiche del ballo e del canto. Il faccia a faccia di Senza Cri è giudicato da Federica Abate. Quello di Teodora, invece, si basa sul giudizio di Francesca Bernardini.

I concorrenti, nel corso dell’appuntamento, si sono esibiti di fronte a degli ospiti, che hanno stilato delle classifiche. Per il canto presenzia Arisa, che in passato è stata, in più di una occasione, una delle professoresse del programma. Nel ballo partecipa la coreografa e speaker radiofonica Rossella Brescia. Il cantante e il ballerino che terminano in ultima posizione vanno automaticamente in sfida, prevista la settimana prossima.

Amici 20 ottobre, gli ospiti

Per ciò che concerne gli ospiti, ad Amici del 20 ottobre è protagonista la già citata Arisa. L’artista, infatti, esegue in studio il brano Canta ancora, canzone che fa da colonna sonora alla toccante pellicola intitolata Il ragazzo dai pantaloni rosa, diretta da Margherita Ferri e nelle sale a partire dal prossimo 7 novembre. Infine, è coinvolta l’attrice Diana Del Bufalo, protagonista di una tournée teatrale con lo spettacolo musicale Tra sogni e desideri.