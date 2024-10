Linea Verde, il 20 ottobre puntata da Cogne, in Valle D’Aosta, per la festa del ritorno

Domenica 20 ottobre, su Rai 1 è protagonista la Valle D’Aosta, essendo la regione al centro della puntata di Linea Verde. Il programma, come sempre, è proposto dalla rete ammiraglia della TV di Stato dalle ore 12:20 circa.

Linea Verde 20 ottobre, Cogne

Ad accompagnare il pubblico, durante il viaggio odierno di Linea Verde, tornano i conduttori Peppone Calabrese e Livio Beshir. Con loro c’è l’inviata Margherita Granbassi. L’ex schermitrice percorre alcuni fra gli itinerari naturalistici più belli delle zone visitate. La puntata, oltre che in televisione, è visibile in diretta streaming ed on demand tramite il sito di Rai Play.

Il trio di padroni di casa, nel corso di Linea Verde di oggi, raggiunge la città Cogne. Da qui, è raccontato il sempre tanto atteso momento della Devétéya, che tradotto in italiano dal dialetto patois significa svestizione. Si tratta del processo che interessa le montagne, che dopo il periodo estivo si sveste dei pastori e delle mandrie di bestiame che l’hanno abitata. In contemporanea, è anche il periodo dell’anno nel quale la natura torna a dominare la zona, appropriandosi nuovamente dei propri spazi.

La festa del ritorno

La discesa dalle alture dei pastori coincide con la sempre molto sentita festa del ritorno, alla quale partecipa tutta la comunità. Le celebrazioni seguono un tradizionale rito, raccontato durante la puntata odierna di Linea Verde. Le telecamere di Rai 1 incontrano allevatori e pastori, che abitano con orgoglio tale terra e che, nelle scorse settimane, hanno dovuto affrontare un periodo molto complesso a causa di una devastante alluvione.

I conduttori incontrano, poi, i partecipanti del gruppo folkloristico Lou Tintamaro, nato nel 1957 con l’obiettivo di tutelare il patrimonio culturale locale. Inoltre, i padroni di casa entrano nei ristoranti di Cogne, dove sono preparati i piatti tipici, come la soupetta di Cogne, pasticcio di pane, riso e formaggio.

Linea Verde 20 ottobre, il Pont D’Ael

Peppone Calabrese, a Linea Verde del 20 ottobre, propone un focus sull’antica tradizione dei bosquets, composizione di fiori con cui vengono addobbati le vacche. Dopo aver visitato un bellissimo giardino alpino, situato a 1700 metri all’interno del Parco Nazionale del Gran Paradiso, il presentatore incontra lo scultore Donato Savin.

Infine, Margherita Granbassi scopre la natura e la storia del territorio che circonda Cogne, concentrandosi sul Pont D’Ael. Si tratta di un ponte acquedotto originario dell’Antica Roma, costruito nel 3 A.c. Inoltre, coglie la bellezza delle Cascate di Lillaz, nelle quali scorrono le acque del torrente Urtier.