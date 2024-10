Domenica 20 ottobre, gli ospiti in tv: Paolo Sorrentino a Domenica In, Anna Lou Castoldi da Fialdini

Domenica 20 ottobre, in vari programmi tv della Rai, sono attesi numerosi ospiti. Da Mara Venier, ad esempio, c’è il regista Premio Oscar Paolo Sorrentino.

Domenica 20 ottobre ospiti in tv, chi c’è a Domenica In

Durante Domenica In del 20 ottobre, al via alle 14:00 su Rai 1, è in programma un faccia a faccia con Nino D’Angelo. Il cantautore, dopo aver ripercorso la sua lunga carriera, intitola Bella, canzone che ha dedicato a Napoli. In seguito è intervistato il giornalista Piero Marrazzo. Il cronista racconta la sua lunga vicenda personale, che è al centro del libro Storia senza eroi, uscito il 15 ottobre scorso. In studio il già citato Paolo Sorrentino, che presenta il film Parthenope, al cinema dal 24 ottobre. Coinvolto l’attore Claudio Gioè, che il 21 e il 22 ottobre interpreta, su Rai 1, l’amato Mike Bongiorno.

Infine, è in programma un talk dedicato a Ballando con le stelle. In tale spazio ci sono i concorrenti Cugini Di Campagna, Alan Friedman e Massimiliano Ossini, accompagnati dai rispettivi maestri di ballo Rebecca Gabrielli, Giada Lini e Veera Kinnunen. Come opinionisti ci sono Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Rossella Erra, Alessandra Mussolini e Roberto Alessi.

Chi c’è da Francesca Fialdini

Sempre domenica 20 ottobre su Rai 1, ma dalle 17:20, torna Da noi a ruota libera con Francesca Fialdini. La conduttrice intervista Anna Lou Castoldi, concorrente rivelazione di Ballando con le stelle e figlia di Morgan ed Asia Argento. C’è Tosca D’Aquino, attrice e testimonial di Save the Children, che ha lanciato la campagna “La fame mangia i bambini” per sensibilizzare sulla fame nel mondo. In studio l’attore e regista Giampaolo Morelli, che ha diretto la pellicola attualmente al cinema intitolato L’amore e altre seghe mentali. Infine, ci sono Carolina Di Domenico, Andrea Perroni e Gianluca Semprini, dal 21 ottobre al timone di Binario 2.

Su Rai 2, invece, Simona Ventura e Paola Perego danno spazio a Fabrizio Biggio, reduce dal successo di Viva Rai 2!. In studio sono accolte la regista Michela Andreozzi e le attrici Corinne Clery e Barbara Bouchet.

Domenica 20 ottobre ospiti in tv, le interviste di Rai 3

Infine, su Rai 3, domenica 20 ottobre, Marco Carrara conduce alle 10:45 Timeline. In tale format intervista Amedeo Balbi, astrofisico ed autore del libro Il cosmo in brevi lezioni. Inoltre, dialoga con la soprano Eleonora Buratto, che il 21 ottobre è protagonista a Roma della Tosca, proposta in occasione del centenario della morte di Puccini.

Il pomeriggio, dalle 13:00, torna Il Cacciatore di Sogni. In esso, il conduttore Stefano Buttafuoco, accompagnato da Francesca Fialdini, intervista Rigivan Ganeshamoorthy, medaglia d’oro nel lancio del disco alle Paralimpiadi di Parigi. Infine, a Rebus, al via alle 16:15, Giorgio Zanchini con Barbara Alberti danno il benvenuto allo scalatore Reinhold Messner e a Donatella Bianchi, conduttrice di Linea Bianca.