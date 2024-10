Origini, Linea Verde Italia e Linea Verde Start, le puntate del 26 ottobre: protagonista Siena

Sabato 26 ottobre, su Rai 1, sono in onda nuove puntate di Origini, Linea Verde Start e Linea Verde Italia. I programmi sono in onda, rispettivamente, dalle ore 11:25, 12:00 e 12:30 circa.

Origini nelle Marche

Origini del 26 ottobre è condotto da Francesco Gasparri e Valentina Caruso. I due, questa settimana, sono nelle Marche. In particolare, si recano nella provincia di Macerata. Una volta qui, i padroni di casa si mettono alla ricerca delle tracce storiche della regione. Si parte dai resti dell’antica città romana di Urbs Salviau, che occupano l’area archeologica più vasta della regione.

Il viaggio procede nell’Abbazia di Fiastra. L’edificio è stato consacrato nel 1170 e prende il nome dalla valle nella quale sorge. Inoltre, è stata costruita proprio in prossimità dell’omonimo fiume. L”ultima tappa dell’itinerario è il Museo dell’Arte Recuperata di San Severino. Tale polo museale contiene opere recuperate e restaurate in seguito ai terremoti che hanno duramente colpito il Centro Italia fra il 2016 e il 2017.

Linea Verde Italia 26 ottobre, telecamere a Siena

Alle 12:00, Federico Quaranta guida Linea Verde Start. Tale format propone un focus sugli artigiani dell’oro. Si parte da Firenze, dove ci sono vari maestri orafi che lavorano utilizzando gli strumenti originali del Rinascimento. In programma una rapida tappa ad Arezzo, patria di Petrarca e Piero Della Francesca. Dopo è raggiunta Vicenza, dalla quale proviene circa un terzo dell’intera produzione orafa italiana. A Cosenza è narrata la storia di una famiglia che lavora l’oro dal 1700. Infine ci si sposta ad Oristano. Nel capoluogo di provincia sono incontrati maestri filigranisti, che tramandano la loro arte da sei generazioni.

In Linea Verde Italia, invece, le conduttrici Monica Caradonna ed Elisa Isoardi sono in Toscana, a Siena. Nella provincia, raccontano gli aspetti e i progetti legati alla conservazione del patrimonio verde. Inoltre, mostrano le due anime del centro, legato alla sua storia ma al tempo stesso proiettato allo sviluppo ed al futuro.

Linea Verde Italia 26 ottobre, l’energia geotermica

Nel corso di Linea Verde Italia del 26 ottobre, Caradonna ed Isoardi visitano il centro città. In un secondo momento raggiungono i borghi Sovicille, Radicondoli e Chiusdino. Un territorio, questo, votato allo sfruttamento dell’energia geotermica. Isoardi racconta un progetto che, partendo proprio da tale energia, crea ampie opportunità di crescita, risparmio e sviluppo. Caradonna, invece, testimonia gli sforzi dell’Università e delle fondazioni per valorizzare il verde e la sostenibilità ambientale. Tutti e tre i format, oltre che in televisione, sono fruibili in streaming su Rai Play.