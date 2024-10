Ospiti in tv, sabato 26 ottobre: a TV Talk Monica Maggioni, a TOP Alan Friedman

Sabato 26 ottobre, nelle tre reti generaliste Rai, sono nei palinsesti numerosi programmi tv con ospiti. A TV Talk, ad esempio, c’è la giornalista Monica Maggioni.

Sabato 26 ottobre ospiti in tv, chi c’è da Mia Ceran

A TV Talk di sabato 26 ottobre, la padrona di casa Mia Ceran, dalle ore 15:00 circa, è in programma una lunga intervista a Monica Maggioni. La giornalista, ex Direttrice del TG1, commenta la prima parte di stagione di In Mezz’ora, talk politico da lei condotto e che da settimane racconta il conflitto in Medio Oriente. In seguito, per parlare delle polemiche tra governo e magistratura in merito al caso Albania, ci sono i giornalisti Francesco Specchio e Riccardo Bocca.

La presentatrice, affiancata da Cinzia Bancone, Silvia Motta e Sebastiano Pucciarelli, discutono con Ludovico Peregrini, il Signor No di Rischiatutto, della serie Mike. Un focus, inoltre, è proposto su Tale e quale show. A tal proposito, Ceran intervista Justin Mattera, una delle concorrenti in gara nello show. In collegamento da Vancouver, in Canada, c’è l’attore Giacomo Gianniotti, che svela i segreti della serie Inganno, serie che affronta il rapporto di una donna matura con un ragazzo più giovane.

Ne La Biblioteca dei Sentimenti è analizzato il ruolo della religione nella società attuale

Sempre su Rai 3, sabato 26 ottobre, è in programma, dalle 16:30, un nuovo appuntamento de La Biblioteca dei Sentimenti. Il programma, guidato da Greta Mauro, Franco Arminio e Davide Rondoni, discute del ruolo della religione nella società attuale, concentrandosi sul ruolo di Dio nell’attualità. Per parlarne, sono presenti in studio lo scrittore Pietrangelo Buttafuoco e la storica dell’arte Giuliana Albano.

Su Rai 2, sabato 26 ottobre, Federica Gentile e Gabriele Vagnato guidano la seconda puntata stagionale di Playlist. In studio, dalle ore 14:00, ci sono Aiello, che presenta il suo nuovo album, Astro, Clara con il suo nuovo singolo ed Alfa. Inoltre, partecipano anche Naska e Pierdavide Carone.

Il pomeriggio di Rai 2, sabato 26 ottobre, procede alle 16:30 con TOP Tutto quanto fa tendenza, quando Enzo Miccio accoglie come ospite Alan Friedman, giornalista fra i concorrenti di Ballando con le stelle. Atteso Massimo Boldi, che fa da guida in un viaggio speciale nel centro di Milano. Infine, alle 17:15, Laura Tecce ha un lungo faccia a faccia con Angelo Bonelli, portavoce di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi Sinistra. Il leader dell’opposizione apre alle telecamere le porte della sua casa di Ostia, dalla quale racconta l’amore per la moglie e la figlia.