Una giornata particolare puntata L’ultima notte di Pasolini su La7 con Fagnani e Veltroni

Mercoledì 30 ottobre, su La7, è in onda un nuovo appuntamento di Una giornata particolare intitolato L’ultima notte di Pasolini. Il programma prende il via alle 21:15 circa.

Una giornata particolare L’ultima notte di Pasolini, il 2 novembre 1975

La nuova edizione di Una giornata particolare, che procede con la puntata dal titolo L’ultima notte di Pasolini, è una produzione originale della Stand by me. Il conduttore è Aldo Cazzullo, che nella trasmissione assume il ruolo di cronista e divulgatore d’eccezione.

Al suo fianco, in qualità di inviati nella storia, ci sono Claudia Benassi e Raffaele Di Placido. L’edizione attuale della trasmissione è composta da dieci appuntamenti. In essi, sono analizzate le giornate chiave che hanno cambiato il corso della storia. Quella odierna è il 2 novembre del 1975.

Le ultime ore dell’intellettuale

Nel corso di Una giornata particolare di oggi è proposto un focus sulla figura di Pino Pelosi, riconosciuto in modo universale come l’assassino di Pier Paolo Pasolini. Il conduttore, però, analizza l’ipotesi dell’innocenza del giovane. Una teoria, questa, portata avanti da Oriana Fallaci e da Furio Colombo e sostenuta anche dal capo del tribunale dei minori che per primo ha giudicato il caso.

Secondo loro, Pelosi non sarebbe mai riuscito a commettere l’omicidio da solo. Inoltre, è messa in discussione la stessa partecipazione al fatto di Pelosi. A dare manforte a tale scenario vi è il rinvenimento del dna di tre diverse persone sulla macchina dell’intellettuale. Tali tracce potrebbero appartenere ai veri responsabili. Essi potrebbero essere membri dei gruppi fascisti, che già qualche tempo prima hanno provato ad uccidere Pasolini. Un’altra pista investigativa potrebbe portare ai poteri occulti, preoccupati dagli sviluppi delle indagini portate avanti da Pasolini in merito alla morte di Enrico Mattei.

Una giornata particolare L’ultima notte di Pasolini, gli ospiti

Nel corso de L’ultima notte di Pasolini di Una giornata particolare, le telecamere di La7 raggiungono alcuni luoghi simbolo della morte dell’intellettuale. Dopo due rapide soste ai ristoranti Pommidoro e il Biondo Tevere, il giornalista raggiunge l’Idroscalo di Ostia. Sono varie le location visitate, molto care a Pasolini. A tal proposito si va a Matera, location scelta da Pasolini per girare Il Vangelo secondo Matteo.

Numerosi gli ospiti che presenziano durante la puntata. In primis è raccolta la testimonianza di amici come Walter Veltroni, Furio Colombo e Dacia Maraini. C’è la giornalista Francesca Fagnani, grande conoscitrice della Capitale. Infine, c’è l’avvocato Stefano Maccioni, che con il suo lavoro, nel 2009, è riuscito a far riaprire le indagini.