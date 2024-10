Stasera in tv giovedì 31 ottobre 2024, I programmi in onda

Stasera in tv giovedì 31 ottobre 2024. Su Rai3, il people show Splendida cornice, con Geppi Cucciari. Su Italia 1, l’attualità con Le Iene presentano: Inside.

Stasera in tv giovedì 31 ottobre 2024, Rai

Su Rai1, alle 21.30, la 3° puntata della fiction Don Matteo 14, con Raoul Bova, Nino Frassica, Nathalie Guetta. Il capitano Martini (Eugenio Mastrandrea) si è trasferito nell’appartamento vicino a quello del maresciallo Cecchini, ma una grande macchia di umidità deturpa la parete del bagno. La situazione precipita quando Pippo scambia la macchia per l’immagine di San Ponziano.

Su Rai2, alle 21.20, l’attualità con L’altra Italia. Anche stasera, grazie a reportage esclusivi, ospiti in studio e uno sguardo immersivo e contemporaneo, il programma di Antonino Monteleone offre un racconto profondo e plurale dei principali fatti dall’Italia e dal mondo. Ad arricchire il dibattito in studio, i sondaggi realizzati dall’istituto EMG.

Su Rai3, alle 21.20, il people show Splendida cornice. La leggerezza difficilmente viene associata alla cultura, ma nel programma di Geppi Cucciari succede ogni settimana. Dice lei: “Sono io a portarla. E’ un po’ il mio modo di essere. Ci rinuncio quando devo raccontare alcune cose, per esempio quando ho parlato con una staffetta partigiana di 94 anni”.

Su Rai5, alle 21.15, il programma musicale Special Concert. Il 9 maggio scorso, i Wiener Philharmoniker, diretti da Riccardo Muti, hanno suonato alla Waldbuhne di Berlino nel concerto per la pace “Una notte europea”. In programma musiche di Verdi, de Falla, Chabrier, Brahms, Dvorak e Respighi.

Programmi Mediaset, La7, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Dritto e rovescio. Tra i tanti programmi di approfondimento di prima serata, in cui spesso i giornalisti parlano con altri giornalisti, quello condotto da Paolo Del Debbio si distingue per il grande spazio concesso ogni settimana ai cittadini, alle prese con tanti problemi diversi che la politica può e deve risolvere.

Su Canale 5, alle 21.20, la soap Endless Love, con Burak Ozcivit. Nihan cerca disperatamente di parlare con Galip per convincerlo a ritirare la denuncia che Emir ha presentato contro Kemal (Burak Ozcivit), accusandolo di rapire Deniz. Sebbene Kemal, Fehime e Huseyin siano stati arrestati, i genitori vengono rilasciati subito, mentre Kemal rimane in custodia.

Su Italia 1, alle 21.20, l’attualità con Le Iene presentano: Inside. Elementi mai emersi e interviste inedite sono gli elementi sempre presenti nello spin-off delle Iene, dedicato all’approfondimento di tematiche e casi già ampiamente trattati in passato dagli inviati di Davide Parenti. Tra loro, Gaetano Pecoraro, Filippo Roma, Matteo Viviani, Gaston Zama e Luigi Pelazza.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Piazza pulita. Tutto quello che il governo Meloni propone e decide finisce inevitabilmente nel mirino di Corrado Formigli e di una parte dei suoi ospiti. Succederà anche nella puntata di oggi, in onda pochi giorni dopo le elezioni in Liguria.

Su Nove, alle 21.30, il reality Il contadino cerca moglie. Tra i protagonisti di questa edizione, condotta da Gabriele Corsi, c’è Annamaria. Vive in provincia di Pisa con la sua famiglia immersa in una riserva naturale in cui cervi, cavalli, daini vivono liberi nella natura.

Su Real Time, alle 21.30, il reality Il Re del bisturi. Il protagonista è l’ormai celebre professore Giulio Basoccu che ha alle spalle 25 anni di esperienza e oltre 15.000 interventi di chirurgia estetica. Basoccu interviene sulle complicazioni derivanti da precedenti operazioni chirurgiche.

I film di questa sera giovedì 31 ottobre 2024

Su Tv8, alle 21.30, il film di spionaggio del 2004, di Paul Greengrass, The Bourne Supremacy, con Matt Damon. Bourne, ancora in preda all’amnesia, vive in India con Marie. Quando un killer cerca di eliminarlo, uccidendo la ragazza, capisce che non avrà pace se non ricostruirà il suo passato.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film giallo del 2009, di Guy Ritchie, Sherlock Holmes, con Robert Downey Jr., Jude Law. Londra, fine del 1800: il detective Sherlock Holmes e il dottor Watson danno la caccia al terribile Lord Blackwood. Il criminale pare aver scoperto il segreto dell’immortalità.

Su Iris, alle 21.10, il film d’azione del 1987, di Richard Donner, Arma letale, con Mel Gibson, Danny Glover. Alle soglie della pensione, l’agente Roger Murtaugh si ritrova a fianco lo scatenato Martin Riggs. Un tipo talmente incontrollabile da essere soprannominato “arma letale”.

Su La 5, alle 21.40, il film commedia del 2005, di Ben Younger, Prime, con Uma Thurman, Meryl Streep, Bryan Greenberg. Rafi, un’affascinante neo divorziata, intreccia una relazione con David, un aspirante artista molto più giovane di lei. La donna decide di parlarne con la sua psicanalista.

Su Cine34, alle 21.05, il film commedia del 1979, di Michele Lupo, Uno sceriffo extraterrestre… poco extra e molto terrestre, con Bud Spencer, Cary Guffey. Uno sceriffo incontra un ragazzino che sostiene di essere un alieno. Quando i militari cominciano a dargli la caccia per “studiarlo” lo difende a modo suo.

Stasera in tv giovedì 31 ottobre 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film d’azione del 2012, di Stefano Sollima, A.C.A.B.: All Cops Are Bastards, con Pierfrancesco Favino. Le vicende degli agenti Cobra, Negro e Mazinga del reparto antisommossa della polizia. Frustrati nella vita privata, scaricano la loro rabbia su ultrà, clandestini e contestatori.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film commedia del 2022, di Sophie Hyde, Il piacere è tutto mio, con Emma Thompson. Nancy, insegnante in pensione rimasta vedova, decide d’incontrare un gigolò. Mettersi a “nudo” non è facile, ma tra i due nasce un rapporto di fiducia che l’aiuterà a riscoprire sé stessa.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film fantastico del 2019, di Jake Kasdan, Jumanji: The Next Level, con Dwayne Johnson. La nostalgia per l’avventura vissuta convince Spencer a rituffarsi dentro Jumanji. I suoi amici, con l’aiuto del dottor Bravestone, cercano di riportarlo a casa, sfidando nuovi pericoli.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 2015, di Scott Cooper, Black Mass – L’ultimo gangster, con Johnny Depp. L’agente dell’Fbi Connolly convince il gangster irlandese James “Whitey” Bulger ad allearsi con lui per catturare un nemico comune. Ma l’operazione sfugge al loro controllo.