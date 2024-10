Matrimonio a prima vista Italia, la puntata del 30 ottobre: le ultime ore prima della scelta

Mercoledì 30 ottobre, dalle ore 21:20 circa su Real Time, è in onda un nuovo appuntamento di Matrimonio a prima vista Italia. La puntata, la settima della decima edizione del format, si intitola A un passo dalla scelta.

Matrimonio a prima vista Italia 30 ottobre, gli esperti

L’esperimento di Matrimonio a prima vista, che consiste nel far sposare due single sconosciuti che si incontrano per la prima volta all’altare, si avvia, oramai, verso al conclusione. I trenta giorni di convivenza da marito e moglie, per i protagonisti, sono oramai prossimi alla conclusione. La scorsa settimana, le coppie si sono incontrate per la prima volta. Al loro fianco, anche in questa ultima fase del percorso, ci sono i tre esperti, pronti ad intervenire e a supportarli in caso di problemi. I coach sono la psicoterapeuta e sessuologa Nada Loffredi, il life coach Andrea Favaretto e il sociologo Mario Abis.

La crisi fra Pietro e Chiara

A Matrimonio a prima vista Italia di oggi, mercoledì 30 ottobre, ampio spazio lo ha il matrimonio fra Pietro e Chiara. Sette giorni fa, il marito, anche per il confronto con gli altri coniugi dell’edizione, ha avuto un crollo. Visibilmente alterato, ha voluto sottolineare con la compagna tutti i problemi che, secondo lui, continuano ad esistere nella coppia. Un fatto, questo, che ha colto di sorpresa Chiara, che ha chiesto di passare qualche giorno da sola per schiarirsi le idee.

I due, ora, si incontrano di nuovo, per un chiarimento. Il loro faccia a faccia potrebbe essere decisivo per comprendere se vogliono proseguire da sposati o se, invece, è meglio separarsi. Non appena si incontrano, però, si dilettano nel taglio dell’erba del giardino. Un’attività, questa, che mette in luce le problematiche già note, al punto che lo sposo afferma: “La strada verso la scelta finale è sempre più in salita“.

Matrimonio a prima vista Italia 30 ottobre, le altre coppie

Decisamente differente è la situazione che coinvolge Anthony ed Asia. I due, a Matrimonio a prima vista Italia di oggi, sembrano essere inseparabili, al punto che lei, parlando con le telecamere, si sbilancia: “Quando sono con lui è come se ci fosse sempre stato nella vita, tutto è automatico ed è molto bello“.

Infine, durante Matrimonio a prima vista Italia del 30 ottobre, Valentina ed Erik si rivedono dopo alcuni giorni di distanza forzata. Lei, in particolare, si reca per la prima volta casa di lui e nota un nuovo aspetto del compagno: l’estrema precisione nella gestione della casa.