Splendida Cornice, il 31 ottobre Geppi Cucciari con Paolo Sorrentino e Monica Guerritore

Giovedì 31 ottobre, prosegue la nuova edizione di Splendida Cornice. Lo show, che mischia il mondo dell’intrattenimento con quello della cultura, è proposto dalle 21: 20 circa, su Rai 3.

Splendida Cornice 31 ottobre, la conduttrice e i competenti

Il format, prodotto da Rai Cultura e giunto alla quarta edizione, è condotto come sempre da Geppi Cucciari. Al suo fianco, in studio, tornano gli esperti competenti. In tale ruolo, questa settimana, ci sono la prima ingegnera aerospaziale Amalia Ercoli Finzi, il linguista Giuseppe Antonelli, la psicoanalista junghiana Flaminia Nucci e l’esperto di sicurezza informatica Riccardo Meggiato. Essi hanno il compito di rispondere alle più disparate curiosità del pubblico in studio.

Confermatissimo il professore di italiano Andrea Maggi, che esegue il solito controllo ortografico italiano. Confermate le pillole di conoscenza di Roberto Mercadini e i servizi sull’arte di Alessandro Arcodia. L’accompagnamento musicale è della band di Nicola “Ballo” Balestri.

Paolo Sorrentino e Monica Guerritore

A Splendida Cornice del 31 ottobre, la conduttrice accoglie il regista Paolo Sorrentino. Pluripremiato, con all’attivo, fra gli altri, un Premio Oscar, presenta la sua ultima pellicola intitolata Parthenope. A seguire c’è l’attrice Monica Guerritore, protagonista di Inganno, serie tv visibile su Netflix che ha rotto tutti i tabù legati all’amore maturo. In tale spazio, la conduttrice si collega con la libreria Potlatch di Milano, dove un gruppo di signore si riunisce per condividere letture erotiche.

Elio e Rocco Tanica, due dei membri della band Elio e le Storie Tese, eseguono il brano Il Circo Discutibile, con il quale omaggiano Federico Fellini. Il regista, dodici volte candidato agli Oscar, è scomparso ventitré anni fa. Il cantautore Vinicio Capossela, invece, firma una suggestiva performance natalizie e parla del suo nuovo album, ovvero Sciusten feste n. 1965.

Splendida Cornice 31 ottobre, il racconto di Luigi Manconi

Nel corso di Splendida Cornice di oggi, visibile anche in streaming su Rai Play, è in scaletta un intenso faccia a faccia con Luigi Manconi. Il giornalista è l’autore del libro dal titolo La scomparsa dei colori, nel quale racconta ciò che per lui è la cecità. Ad arricchire tale spazio c’è l’artista ipovedente Noè Socha, che si esibisce con la sua chitarra.

In studio anche l’attore e comico Giuseppe Scoditti. Oltre a lui, poi, è coinvolta Lina Simons, musicista napoletana di origini nigeriane. Infine, durante la lunga diretta, David Parsons e Zoey Andreson della compagnia di danza moderna Parsons Dance firmano una suggestiva esibizioni di danza.