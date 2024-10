Inganno serie tv su Netflix dal 9 ottobre: trama, cast e curiosità

Mercoledì 9 ottobre, su Netflix, è rilasciata alla visione Inganno. La serie tv, appartenente al genere thriller, è disponibile a partire dalle ore 09:00.

Inganno, regista e dove è girata

Inganno, produzione originale italiana, è distribuita in tutti i paesi del mondo in cui il servizio streaming è attivo con il titolo internazionale Deceitful Love. La società che ha realizzato la fiction è Cattleya. Le riprese, iniziate nel marzo del 2023, si sono concentrate su Positano e Miseno, nell’area metropolitana di Napoli.

Tratta dalla serie britannica intitolata Gold Digger, la sceneggiatura è firmata da Teresa Ciabatti, Eleonora Cimpanelli, Flaminia Gressi e Michela Straniero. La regia, invece, è a cura di Pappi Corsicato, in carriera vincitori di un Ciak d’oro e regista di pellicole come Chimera e Perfetta illusione. La prima e fino ad ora unica stagione è composta da sei episodi, ognuno dei quali ha una durata di circa 50 minuti. Netflix, come da tradizione, rilascia gli appuntamenti tutti insieme, dalle ore 09:00 di mercoledì 9 ottobre.

Inganno, la trama

La protagonista di Inganno è Gabriella, che ha il volto di Monica Guerritore. Quest’ultima, nella serie tv, ha da poco compiuto sessant’anni e la sua vita, almeno in apparenza, è perfetta. Gestisce un hotel di grande successo della Costiera Amalfitana ed è una delle persone più ricche della zona. Ha tre figli già realizzati, sia a livello professionale che personale.

Ben presto, attira le attenzioni degli abitanti locali in quanto ha iniziato una storia d’amore, decisamente molto passionale, con Elia. Quest’ultimo, interpretato da Giacomo Gianniotti (attore noto in tutto il mondo grazie al ruolo di Andrew DeLuca in Grey’s Anatomy), è molto più giovane di Gabriella.

Spoiler finale

In Inganno, la notizia di questa relazione fa il giro del paese e raggiunge anche la famiglia della protagonista. Le persone a lei più care non accettano Elia e credono che il giovane non sia veramente interessato alla donna, ma bensì alle sua ricchezze. I figli, in particolare, temono che il partner della mamma voglia entrare in possesso dell’eredità. Gabriella, che grazie ad Elia ha riscoperto il suo lato femminile, è pronta a mettere tutto in discussione pur di difendere il suo rapporto.

Inganno, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di Inganno, rilasciata su Netflix dalle 09:00 di mercoledì 9 ottobre.