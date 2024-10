The Diplomat 2 su Netflix: trama, cast e curiosità

Giovedì 31 ottobre, su Netflix, è rilasciata alla visione The Diplomat 2. La serie, nel nostro paese, è visibile a partire dalle ore 09:00.

The Diplomat 2, regista e dove è girata

Appartenente al genere drammatico, le società che l’hanno realizzata sono Let’s Not Turn This Into a Whole Big Production e Well Red. Prodotta, fra gli altri, da Debora Cahn, Janice Williams, Keri Russell e Simon Cellan Jones, la seconda stagione è ideata da Debora Cahn. Quest’ultima ha scritto anche la sceneggiatura, in compagnia di Anna Hagen, Peter Ackerman, Peter Noah e Julianna Dudley Meagher.

Coloro che sono dietro le macchine da presa, invece, sono Simon Cellan Jones, Andrew Bernstein, Liza Johnson ed Alex Graves. Le riprese si sono svolte in varie località della Francia e della Gran Bretagna. The Diplomat 2 è composta da sei appuntamenti inediti, ognuno dei quali ha una durata di circa 50 minuti. Netflix, come da tradizione, li rilascia tutti insieme, nella mattinata di giovedì 31 ottobre.

The Diplomat 2, la trama

Nel corso di The Diplomat 2, la protagonista Kate Wyler deve fare i conti con le conseguenze drammatiche di un attentato compiuto nel cuore di Londra. Il centro città, infatti, è sconvolto da una violentissima esplosione, che ha provocato ingenti danni, oltre a numerosi feriti e morti.

L’ambasciatrice americana, in un contesto di questo tipo, deve cercare di assolvere ad un doppio ruolo. Da una parte tenta di tenere alto il morale della sua squadra. Dall’altra, però, deve gestire i danni e, soprattutto, l’ipotesi che ad organizzare l’attentato sia stato proprio il governo britannico.

Spoiler finale

Il personaggio principale, durante i sei episodi della nuova stagione, è al centro dell’indagine per appurare ciò che è realmente accaduto. In tale processo di indagine si scontra, spesso e volentieri, con il Ministro degli Esteri del Regno Unito Austin Dennison. Come se non bastasse, Wyler riceve la visita, nell’ambasciata di Londra, del Vicepresidente degli Stati Uniti Grace Penn. L’incontro fra i due avrà delle conseguenze molto importanti.

The Diplomat 2, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso della serie The Diplomat, la cui seconda stagione è visibile, in Italia e nel resto dei paesi del mondo in cui il servizio streaming Netflix è attivo, a partire dalle ore 09:00 di giovedì 31 ottobre.