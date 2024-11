Origini, Linea Verde Bike e Linea Verde Italia, le puntate del 2 novembre: protagonista Siracusa

Sabato 2 novembre, su Rai 1, sono proposte nuove puntate di Origini, Linea Verde Bike e Linea Verde Italia. Le trasmissioni, come di consueto, prendono il via alle 11:25, alle 12:00 ed alle 12:35.

Origini a Stromboli

Nel corso di Origini di oggi, sabato 2 novembre, i conduttori Francesco Gasparri e Valentina Caruso sono a Stromboli. Si tratta dell’isola più a nord dell’arcipelago posto a settentrione della Sicilia. Si tratta di un’isola che è un vulcano in perenne attività. Esso, da sempre, condiziona le popolazioni locali, con le sue consuete eruzioni. Da anni, l’attività eruttiva è al centro degli studi di numerosi esperti, sia italiani che internazionali.

Francesco Gasparri, nella puntata, raggiunge le bocche del vulcano. Nel tragitto è accompagnato da un geologo. In seguito sono a Ginostra. Il borgo, raggiungibile solo via mare, permette di comprendere in che modo vivevano gli abitanti di tremila anni fa. Infine, un focus è proposto sul turismo.

Linea Verde Italia 2 novembre, protagonista Siracusa

In seguito, la giornata su Rai 1 con le Linee prosegue alle 12:00. In tale orario, Federico Quaranta e Giulia Capocchi danno il via ad una nuova edizione di Linea Verde Bike. Nel format attraversano varie zone italiane, percorrendo le piste ciclabili. Nella prima puntata, visibile il 2 novembre, è raggiunta Forlì. Qui è affrontato un percorso ciclabile impegnativo, che dura circa 4 ore e che contiene oltre 800 metri di dislivello. Nella zona di Castrocaro Terme sono visitate varie aree naturalistiche, come boschi, vigneti e prati. Essi rappresentano degli ecosistemi nei quali convivono vocazione agricola e biodiversità animale e vegetale.

Infine, tornano in onda sulla rete ammiraglia della TV di Stato Monica Caradonna ed Elisa Isoardi. Le due guidano un nuovo appuntamento di Linea Verde Italia. La città che le accoglie, questa settimana, è Siracusa, in Sicilia.

Linea Verde Italia 2 novembre, il Castello Maniace

Il viaggio di Linea Verde Italia del 2 novembre mostra una città ancorata alle tradizioni. Al tempo stesso, però, è orientata al futuro. La prima tappa del viaggio è il Castello Maniace, fra i simboli cittadini. Poi è raggiunto il Parco Archeologico Neapolis, oltre all’isola di Ortigia e l’Area marina protetta Plemmirio. Inoltre, è protagonista la Riserva naturale orientata Oasi Faunistica di Vendicari. L’itinerario porta le conduttrici a Ferla. Nel borgo, c’è la prima comunità energetica nata in Sicilia.

Nella puntata, Caradonna ed Isoardi illustrano progetti di riduzione dell’impatto ambientale nel Mar Mediterraneo. Inoltre, propongono un focus su una sperimentazione di transizione energetica nell’area industriale di Priolo Gargallo. Per i saluti finali, le presentatrici sostano di fronte alla Cattedrale. Il luogo sacro è sito in Piazza Duomo.