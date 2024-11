Stasera in tv sabato 26 ottobre 2024, I programmi in onda

Stasera in tv sabato 2 novembre 2024. Su Rai3, il film con Sam Claflin, Rachel. Su Italia 1, il film L’era glaciale 4 – Continenti alla deriva.

Stasera in tv sabato 2 novembre 2024, Rai

Su Rai1, alle 20.35, il celebrity talent Ballando con le stelle. Lo show condotto da Milly Carlucci è il più lungo tra quelli in onda sulla televisione italiana. Compresa la pubblicità, infatti, ogni puntata dura di solito più di 4 ore e mezza: una vera maratona non solo di ballo ma anche di discussioni tra i giudici, che a volte rischiano di diventare estenuanti.

Su Rai2, alle 21.20, il programma documento Delitti in famiglia. Il 10 agosto 2007 viene uccisa a Sanremo una giovane donna, Antonella Multari, per mano del suo ex fidanzato Luca Delfino, già noto alle forze dell’ordine. Il nome di Delfino viene subito associato a quello del “killer delle fidanzate”. Ne parla Stefano Nazzi nella nuova puntata del suo programma.

Su Rai5, alle 21.15, serata di prosa: Uomo e Gentiluomo. Commedia di Eduardo De Filippo, scritta nel 1922, incentrata su un equivoco nato tra una contessa, suo marito e il suo amante, che è costretto a fingersi pazzo. Con Eduardo De Filippo, Luca De Filippo, Isa Danieli e Angelica Ippolito

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove

Su Canale 5, alle 21.20, il talent Tù sì que vales. Sono già due le coppie di acrobati ad aver conquistato l’accesso alla finale del talent. Dopo gli Hakuna Matata, infatti, ce l’hanno fatta anche Sebas e Sonia, con il 100% dei “vale” e dei voti della giuria. Intanto, con l’arrivo del sollevatore di pesi Luigi Salafia si popola anche la scuderia di Gerry Scotti.

Su La7, alle 20.35, il talk show In altre parole. A arricchire il racconto di Massimo Gramellini partecipano al programma tanti ospiti provenienti dal mondo della cultura, dello spettacolo e della politica. Ognuno di loro è chiamato a portare in studio la propria visione dei fatti.

Su Tv8, alle 21.30, Automobilismo: G.P. del Brasile di F1. Un anno dopo l’ennesimo trionfo dell’olandese Max Verstappen, il Mondiale di Formula 1 torna a San Paolo. Le qualifiche vanno in onda in diretta su Sky a partire dalle 21.00, e in differita di 90 minuti, qui su Tv8.

Su Nove, alle 21.30, il talk show Accordi & Disaccordi. Ogni sabato Luca Sommi racconta l’attualità del nostro Paese, insieme ai protagonisti della scena pubblica, con lo sguardo puntato sull’agenda politica ed economica italiana e approfondimenti sui complessi scenari internazionali.

I film di questa sera sabato 2 novembre 2024

Su Rai3, alle 21.40, il film drammatico del 2017, di Roger Michell, Rachel, con Rachel Weisz, Sam Claflin. Philip (Sam Claflin) riceve lettere preoccupanti dal cugino Ambrose, che dopo la morte dei suoi genitori lo aveva cresciuto con amore: l’uomo è malato e chiede aiuto. Philip si precipita nella sua residenza, in Cornovaglia, ma scopre che Ambrose è morto e sua moglie Rachel (Rachel Weisz) è partita.

Su Rai4, alle 21.20, il film thriller del 2018, di Fede Alvarez, Millennium – Quello che non uccide, con Claire Foy. L’hacker Lisbeth viene chiamato da un programmatore americano per recuperare un software molto pericoloso. Le cose sembrano andare bene, ma ben presto…

Su Rai Movie, alle 21.10, il film commedia del 2019, di Massimiliano Bruno, Non ci resta che il crimine, con Marco Giallini, Alessandro Gassmann. Moreno, Sebastiano e Giuseppe organizzano un tour tra i luoghi simbolo della Banda della Magliana. Ma attraverso un portale si ritrovano catapultati proprio nel 1982.

Su Rete 4, alle 21.25, il film commedia del 1985, di Bruno Corbucci, Miami Supercops, con Bud Spencer e Terence Hill. Doug (Terence Hill), agente dell’Fbi, si trova costretto a riaprire un vecchio caso non risolto: una rapina da 20 milioni di dollari. Doug ha però bisogno dell’aiuto dell’ex collega Steve (Bud Spencer), con cui aveva condotto le indagini. L’uomo si era dimesso per la lentezza della giustizia.

Su Italia 1, alle 21.20, il film d’animazione del 2012, di Mike Thurmeier, Steve Martino, L’era glaciale 4 – Continenti alla deriva. Sempre alla caccia dell’inafferrabile ghianda, lo sfortunatissimo Scrat innesca involontariamente la separazione dei continenti. Manny, Sid e Diego si ritrovano così alla deriva su un iceberg galleggiante. A complicare le cose ci si mette una combriccola di pirati, decisi ad impedire il loro ritorno a casa.

Su Iris, alle 21.10, il film thriller del 1994, di Wolfgang Petersen, Virus letale, con Dustin Hoffman, René Russo. In una cittadina della California scoppia un’epidemia. Mentre un ufficiale medico cerca un vaccino, un generale si prepara a distruggere tutta la zona con una bomba.

Stasera in tv sabato 2 novembre 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film di spionaggio del 1997, di Michael Caton-Jones, The Jackal, con Bruce Willis, Richard Gere. “The Jackal”, un abile killer viene assoldato dalla mafia russa per eliminare un politico scomodo. Per fermarlo, l’Fbi decide di collaborare con un ex terrorista irlandese.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film thriller del 2022, di Amy Rice, The Independent – Complotto per la Casa Bianca, con Brian Cox, Jodie Turner-Smith. La giornalista Eli James collabora con il famoso giornalista Nick Booker per sventare una cospirazione che coinvolge un candidato alla presidenza.