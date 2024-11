Una giornata particolare Caravaggio il delitto e il castigo: Cazzullo indaga la morte del pittore

Mercoledì 13 novembre, su La7, è in onda la puntata di Una giornata particolare intitolata Caravaggio il delitto e il castigo. Il programma è proposto in prima serata, dalle ore 21:20 circa.

Una giornata particolare Caravaggio il delitto e il castigo, il 18 luglio del 1610

Con l’appuntamento di oggi prosegue la terza edizione di Una giornata particolare. Il format, come sempre, è fruibile anche in diretta streaming ed on demand tramite il sito dell’emittente guidata da Urbano Cairo. Al timone torna il giornalista Aldo Cazzullo. Al suo fianco, nella narrazione, ci sono gli invitati nella storia Claudia Benassi e Raffaele Di Placido.

Un focus, nella puntata odierna di Una giornata particolare, è proposto sul 18 luglio del 1610. In tale data, infatti, sulle coste della Toscana è rinvenuto il corpo privo di vita di Michelangelo Merisi, conosciuto da tutti con il nome Caravaggio, ovvero il comune nel quale ha avuto origine la sua famiglia. La morte del pittore, fra i più apprezzati di sempre in tutto il mondo, è ancora oggi avvolta nel mistero.

I luoghi visitati

Aldo Cazzullo, come di consueto, si reca in alcuni dei luoghi simbolo della vita di Caravaggio. Mano a mano che procede il suo viaggio, il conduttore analizza le opere del pittore, che spesso ha lasciato, sulle tele, degli indizi relativi alla sua vita.

Si parte nel Nord Milano, nelle zone in cui Caravaggio è nato e cresciuto. Per questo motivo, le telecamere di La7 si concentrano nelle zone di Milano e, soprattutto, del Sacro Monte di Varallo, luogo affascinante che ha condizionato profondamente lo stile dell’artista. La tappa successiva è a Roma, città nella quale il protagonista ha mostrato il suo doppio lato.

Da una parte c’è la genialità, stimolata dai cardinali e dai mecenati, che gli hanno commissionato lavori divenuti opere d’arte dal valore inestimabile. Dall’altra, però, c’è l’eccesso e la follia, culminati con l’omicidio commesso nel 1606. Dopo tale fatto, Caravaggio ha vissuto da latitante e si è sposato nel Meridione, soprattutto a Napoli e a Siracusa.

Una giornata particolare Caravaggio il delitto e il castigo, gli ospiti

Durante Caravaggio il delitto e il castigo di Una giornata particolare, il padrone di casa narra la storia del protagonista mediante il supporto di vari ospiti ed esperti. In primis c’è l’ex magistrato e scrittore Giancarlo De Cataldo, che ha firmato le sceneggiature di serie tv come Romanzo criminale e Suburra. Spazio a Francesca Cappelletti, direttrice della Galleria Borghese di Roma. Infine, è attesa la storica d’arte Rossella Vodret.