Una giornata particolare puntata Giugno 1944 Arrivano gli americani: la liberazione dal nazifascismo

Si intitola Giugno 1944 Arrivano gli americani la puntata odierna di Una giornata particolare. Il programma, mercoledì 6 novembre, è in onda dalle ore 21:20 circa, rigorosamente su La7.

Una puntata particolare Giugno 1944 Arrivano gli americani, la liberazione dal fascismo

Al timone del programma, giunto alla terza edizione, è confermato il giornalista Aldo Cazzullo. Il format, come sempre, è fruibile anche in diretta streaming ed on demand tramite il sito dell’emittente guidata da Urbano Cairo. Il padrone di casa, in ogni appuntamento, può contare sulla presenza degli invitati nella storia Claudia Benassi e Raffaele Di Placido.

Ogni settimana, il presentatore propone un focus su una giornata o un determinato periodo storico. I fatti avvenuti nel lasso di tempo analizzato, in qualche modo, hanno cambiato il corso della storia, sia italiana che internazionale. L’appuntamento odierno porta il pubblico indietro nel tempo, al 1944.

La Liberazione di Roma

Nel corso di Una giornata particolare di oggi ci si concentra sul mese di giugno del 1944. Nel giro di poche settimane, il destino dell’Europa, da anni al centro delle violenze della Seconda Guerra Mondiale, cambia in maniera radicale.

Fra il 4 e il 5 giugno, le truppe degli Stati Uniti, nel frattempo giunte in Italia, hanno avviato le operazioni per liberare Roma dall’occupazione delle forze militari tedesche. L’esercito a stelle e strisce, guidato dal generale Mark Wayne Clark, è riuscito a superare le ultime linee difensive naziste e, senza alcuna resistenza, entrare nella Capitale.

In tale modo, Roma è diventata la prima città europea a tornare nelle mani degli statunitensi. Un vero e proprio successo, dunque, che nelle ore subito successive è stato celebrato con forza dall’allora Presidente degli Stati Uniti Franklin D. Roosevelt.

Una puntata particolare Giugno 1944 Arrivano gli americani, Aldo Cazzullo in Normandia

La narrazione della puntata intitolata Giugno 1944 Arrivano gli americani di Una giornata particolare procede al di fuori dal nostro paese. Il conduttore Aldo Cazzullo, infatti, abbandona l’Italia e raggiunge la Francia, più precisamente il territorio della Normandia.

Le spiagge di tale area, che si affacciano direttamente sull’Oceano Pacifico, hanno accolto, il 6 giugno del 1944, centinaia di militari delle forze alleate. Esse, con l’obiettivo di aprire un secondo fronte in Europa, realizzano il cosiddetto Sbarco in Normandia. Conosciuto anche con il nome di D-Day, si tratta di uno dei più grandi attacchi anfibi della storia. Si tratta di un momento che segna la svolta definitiva del conflitto e che porterà al crollo del regime nazista.