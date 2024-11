Love, Reason, Get Even da oggi 13 novembre 2024 su Mediaset Infinity: trama, anticipazioni

Love, Reason, Get Even, sbarca oggi su Mediaset Infinity la nuova soap turca. La TV di Cologno Monzese prova a replicare i numeri positivi ottenuti negli ultimi anni con Terra Amara prima ed Endless Love poi, questa volta sfruttando il fattore streaming.

Love, Reason, Get Even, trama e anticipazioni della serie

A partire da oggi mercoledì 13 novembre 2024, la serie Love, Reason, Get Even sarà disponibile in streaming con una nuova puntata ogni giorno. I protagonisti della storia narrata saranno Burcu Özberk e Ilhan Sen, chiamati a interpretare rispettivamente Esra e Ozan. Esra interpreta una giovane cameriera convolata a nozze con Ozan, un ingegnere di belle speranze. Presto però il loro matrimonio sprofonderà in crisi per via della difficile situazione finanziaria, spingendo la ragazza a chiedere il divorzio al marito. Ozan glielo concederà, ma, al contrario della ex moglie, riuscirà a trarre da questa separazione la motivazione utile per mettere in piedi una nuova startup. L’azienda si rivelerà un successo, non soltanto dal punto di vista monetario, Esra diventerà una dipendente di Ozan e tenterà di riavvicinarsi all’ex marito: sarà per amore o per vendetta?

Love, Reason, Get Even, il cast della nuova serie turca

Oltre ai due protagonisti Esra Erten (Burcu Özberk), che interpreterà la giovane cameriera e Ozan Korfalı (İlhan Şen), l’ingegnere, in Love, Reason, Get Even troveremo altri attori turchi già apprezzati in Italia. Nel cast della romantic comedy serie presenzierà anche Mehmet Koran Firhat (Ekrem Erten), presterà il volto al fratello di Esra e lo abbiamo già visto in My home my destiny. Un altro personaggio della commedia romantica è Melisa Dongel (Çağla Yılmaz), già presente in Love is in the air nel ruolo di Ceren. Inoltre troveremo l’attrice Ceren Koc (Elif) comparsa in Mr Wrong – Lezioni d’amore.

La trama della prima puntata

Nella prima puntata di Love, Reason, Get Even troviamo Ozan Korfali premiato come imprenditore dell’anno dopo i grandi numeri raccolti. La sua applicazione ha ottenuto un successo straordinario e adesso i suoi ex suoceri, genitori dell’ex moglie Esra, tentano di nascondere la cosa. Lei però riesce a scoprire la verità e ne rimane sconvolta.

Al ristorante in cui ha iniziato a lavorare come cameriera alcuni ragazzi stanno commentando la notizia: insinuano che l’ex moglie dell’imprenditore abbia tratto buon profitto dalla rottura, con assegni milionari e azioni. La verità è che dal matrimonio andato a pezzi, le è rimasto soltanto un ex marito. I due, dopo una rissa innescata, si ritrovano in commissariato: Esra fatica a riconoscere il marito, che trova profondamente cambiato.