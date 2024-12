Lenin Cronaca di un mistero, speciale su La7 con Ezio Mauro

Mercoledì 11 dicembre, su La7, è in onda il docufilm Lenin Cronaca di un mistero. Lo speciale è proposto sulla rete diretta da Urbano Cairo in prima serata, dalle ore 21:20 circa.

Lenin Cronaca di un mistero, la morte di Lenin

Colui che ha curato la realizzazione di Lenin Cronaca di un mistero è Ezio Mauro. Il giornalista, in carriera direttore dei quotidiani La Repubblica e Il Foglio, già in passato ha realizzato, per la rete, alcuni documentari dedicati a importanti momenti della storia recente, fra cui la caduta del Fascismo.

Al centro di Lenin Cronaca di un mistero c’è la morte di Vladimir Lenin. Il decesso, avvenuto nel gennaio del 1924, è ancora oggi avvolto nel mistero. Sono passati cento anni e Mauro, con il documentario odierno, prova a comprendere ciò che è veramente accaduto al leader rivoluzionario sovietico e protagonista della storia russa ed europea del Novecento.

L’analisi dei diari dei medici che hanno curato Lenin

Ezio Mauro, per cercare di fare chiarezza sulla morte di Vladimir Lenin, analizza i diari dei medici che lo hanno preso in cura negli anni della malattia. Dei documenti, questi, che da cento anni sono tenuti nascosti e protetti dal segreto di Stato. Mauro propone un focus sulle possibili cause che hanno portato al decesso. Quella ufficiale, indicata in seguito ad una autopsia, è l’aterosclerosi celebrare. Una versione, questa, che però ha convinto solo un terzo dei medici che hanno eseguito l’esame sul cadavere. Altri possibili scenari analizzati relativi alla morte di Lenin sono la trombosi, l’avvelenamento e le conseguenze della pallottola ricevuta nel 1918.

Ampio spazio, durante Lenin Cronaca di un mistero, lo ha la figura di Volodymir Petrovic Zorobyov, medico che ha avuto un ruolo fondamentale nelle operazioni che hanno permesso al cadavere di Lenin di essere imbalsamato. Sullo sfondo, mentre Lenin è prossimo al decesso, c’è la lotta interna al partito bolscevico, dove da tempo è iniziata la ricerca del sostituto. Un processo, questo, che porterà al potere Stalin, fra i protagonisti delle pagine più buie della seconda guerra mondiale.

Lenin Cronaca di un mistero, le testimonianze

Sono numerose le testimonianze che arricchiscono il racconto di Lenin Cronaca di un mistero. Fra gli altri, intervengono gli storici Marcello Flores D’Arcais, Roberto Massari, Guido Carpi, Silvio Pons ed Antonella Salomoni. Con l’antropologo forense Dario Piombino Mascali si fa il punto sull’imbalsamazione di Lenin. C’è Ritanna Armeni, giornalista e scrittrice. Infine, interviene lo sceneggiatore e giornalista Alberto Crespi.