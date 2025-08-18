Un’ode all’amore e all’alta cucina, Il gusto delle cose (titolo originale: La passion de Dodin Bouffant) è un film sentimentale francese del 2023, che il regista Trần Anh Hùng dirige con una maestria tale da meritargli il Premio per la Miglior Regia al Festival di Cannes 2023. Infatti, in onda su Sky Cinema Romance il 18 agosto 2025, la pellicola racconta una storia d’amore tanto delicata quanto profonda tra una cuoca e un gastronomo nella Francia del XIX secolo, dove il cibo diventa il linguaggio principale dei sentimenti.

Regia e protagonisti del film Il gusto delle cose

Il regista vietnamita naturalizzato francese, Trần Anh Hùng, noto per il suo stile contemplativo e visivamente raffinato, dirige questo capolavoro. Infatti, con questo film, Hùng ha conquistato il prestigioso Premio per la Miglior Regia al Festival di Cannes 2023, grazie a una narrazione che fonde magistralmente sensualità, silenzi carichi di significato e una profonda ritualità culinaria.

La casa di produzione Curiosa Films, in collaborazione con Gaumont e France 2 Cinéma, realizza il film, valorizzando l’eleganza della scenografia e la delicatezza dei costumi d’epoca. La distribuzione italiana, inoltre, è curata da Universal Pictures, che ha portato il film nelle sale e ora sul piccolo schermo attraverso Sky Cinema Romance.

Girato con una fotografia calda e naturale, il film si distingue per un uso sapiente della luce e dei suoni ambientali, che trasformano ogni singolo gesto in cucina in un vero e proprio atto d’amore. La regia di Hùng, quindi, non si limita a raccontare una storia, ma invita lo spettatore a gustarla lentamente, proprio come un piatto preparato con infinita cura.

Dove si sono svolte le riprese?

La produzione ha girato il film interamente in Francia, scegliendo come location principale un castello nella regione dell’Angiò. Di conseguenza, le riprese si sono concentrate anche nelle zone limitrofe, nel territorio del Maine-et-Loire, per catturare l’autenticità e la bellezza della campagna francese.

Il film, infine, è conosciuto a livello internazionale con il suo titolo originale, La passion de Dodin Bouffant.

Trama del film Il gusto delle cose in onda su Sky Cinema Romance

Ambientato nella Francia del 1885, il film ci immerge nella relazione simbiotica tra Eugénie (Juliette Binoche), una cuoca dal talento ineguagliabile, e Dodin Bouffant (Benoît Magimel), il raffinato gastronomo per cui lavora. Per oltre vent’anni, infatti, i due hanno condiviso una passione viscerale per l’arte culinaria, creando piatti straordinari che hanno reso Dodin famoso in tutto il mondo. Il loro rapporto, tuttavia, è molto più di una semplice collaborazione professionale: è un legame profondo, nutrito da una complicità che si esprime attraverso i sapori, gli odori e i gesti lenti e precisi della preparazione del cibo.

Dodin, profondamente innamorato, sogna di sposarla, ma Eugénie, donna fiera e indipendente, rifiuta ogni proposta, preferendo mantenere la propria libertà e un rapporto basato sulla stima reciproca e sulla passione condivisa. Un giorno, però, Eugénie inizia a soffrire di misteriosi e improvvisi svenimenti.

Spoiler finale

Di conseguenza, Dodin, spaventato all’idea di perderla, decide per la prima volta di cucinare per lei. Le prepara, quindi, una cena speciale e indimenticabile, nascondendo un anello di fidanzamento all’interno di un dessert. Lei, commossa, finalmente accetta la proposta.

Tuttavia, il destino ha in serbo un piano crudele. Il giorno dopo aver finalmente accettato la sua proposta, Eugénie muore serenamente nel sonno, lasciando Dodin completamente devastato. Di conseguenza, per onorare la sua memoria e il loro amore, Dodin tenta di replicare da solo il pot-au-feu, il piatto che più di ogni altro simboleggiava la loro unione e la perfezione del loro legame.

Nel finale, incredibilmente poetico, la macchina da presa ruota lentamente nella cucina, ormai vuota, mentre sentiamo le voci dei due protagonisti in un dialogo immaginario che celebra l’amore, la memoria e il calore delle stagioni passate insieme. Dodin, pur annientato dal lutto, ritrova la forza di andare avanti, portando per sempre con sé il ricordo indelebile e il gusto delle cose che lo legavano indissolubilmente a Eugénie.

Il gusto delle cose: il cast completo

Infine, il cast del film unisce due dei più grandi attori del cinema francese contemporaneo a un gruppo di interpreti di grande talento: