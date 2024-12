Melaverde, la puntata del 15 dicembre: il vino Franciacorta e Monte Isola

Domenica 15 dicembre, su Canale 5, è visibile un nuovo appuntamento di Melaverde. La celebre trasmissione è in onda a partire dalle ore 11:50 circa.

Melaverde 15 dicembre, il vino Franciacorta

La puntata è preceduta da Le Storie di Melaverde, un format che ripropone alcuni dei servizi più belli trasmessi nelle passate edizioni.

Il viaggio di Hidding, durante Melaverde di oggi, si svolge in Lombardia. In particolare, la padrona di casa raggiunge Franciacorta, località collinare posta a poca distanza da Brescia e nota in tutto il mondo per l’omonimo vino qui prodotto.

La storia dei produttori del vino

A Melaverde di oggi, Hidding analizza la storia del vino, fra i più apprezzati all’estero. Il tutto ha inizio durante gli ultimi decenni del 1800. Un periodo, questo, nel quale importanti cambiamenti hanno interessato il settore dell’agricoltura. Le imponenti operazioni di bonifica e l’arrivo di innovativi e tecnologici macchinari, infatti, hanno portato alla nascita di realtà imprenditoriali.

Una di queste, in particolare, ha avuto l’intuizione geniale di coniugare la grande tradizione vitivinicola locale con le più sofisticate tecnologie che si sono sviluppate nel corso del tempo. È così che nasce il vino Franciacorta. Il rinomato spumante ha ottenuto la certificazione DOCG, ovvero Denominazione di origine controllata e garantita.

Melaverde 15 dicembre, la vita a Monte Isola

Vincenzo Venuto, nel corso della puntata di Melaverde di oggi, domenica 15 dicembre, è sempre in Lombardia, in provincia di Brescia. Fra le tante particolarità di tale territorio c’è, senza alcun dubbio, Monte Isola. Tale borgo conta circa 1600 abitanti e si estende esclusivamente su un atollo.

In Italia ci sono oltre 800 isole. Esse, a loro volta, si dividono in lacustri, fluviali, marittime e lagunari. Di queste, però, solo 80 sono ancora oggi abitate. Monte Isola, conosciuta con il soprannome di Regina del Lago d’Iseo, è una di queste. Come racconta Venuto nel programma, le attività economiche prevalenti nella zona sono quelle riguardanti il settore del turismo. Inoltre, da generazioni è tramandata la preziosa arte della pesca.

Il padrone di casa, infine, racconta la storia di alcuni residenti. Essi, in controtendenza rispetto agli altri, hanno scelto di provare a far rivivere l’agricoltura. Un’attività, quest’ultima, che un tempo era alla base della sussistenza alimentare ed economica dell’intera comunità dell’atollo.