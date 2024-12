Linea Verde, la puntata del 15 dicembre ambientata in Umbria: alla scoperta della Valnerina

Domenica 15 dicembre, su Rai 1, è in onda un nuovo appuntamento di Linea Verde. Lo storico programma, che mostra le tante bellezze culturali e paesaggistiche del nostro paese, prende il via alle 12:20 circa.

Linea Verde 15 dicembre, protagonista l’Umbria

Al timone di Linea Verde di oggi, domenica 15 dicembre, c’è la coppia composta da Livio Beshir e da Peppone Calabrese. Insieme a loro c’è Margherita Granbassi. L’ex schermitrice, come ogni settimana, percorre alcuni degli itinerari naturalistici più belli italiani. Oltre che in televisione, è possibile seguire il programma anche in diretta streaming ed on demand tramite il sito di Rai Play.

La puntata odierna di Linea Verde è ambientata in Umbria. In particolare, i tre padroni di casa propongono un focus sulla Valnerina. Una valle, questa, che si estende per ben 90 km nella parte sud orientale della regione. Il territorio è decisamente affascinante, essendo ricco di borghi medievali e di natura incontaminata.

Livio Beshir segue il corso del fiume Nera

Il viaggio di Linea Verde di oggi prende il via da Scheggino. Si tratta di un’antica fortezza medievale, appartenente al Ducato di Spoleto. In seguito, Livio Beshir decide di seguire il fiume Nera, un corso d’acqua che ha sempre rappresentato la linfa vitale di questa Valle. A Cerreto di Spoleto, ad esempio, sono visitate le sorgenti termali, molto apprezzate già durante l’epoca dell’Antica Roma.

Inoltre, Beshir analizza l’attività dell’allevamento della trota. Per farlo, si reca presso il Centro Ittiogenico Regionale di Borgo Cerreto, dove oramai da qualche anno è in corso un progetto di recupero della trota mediterranea, una specie in via di estinzione. Infine, da Preci, testimonia in che modo, nell’arco dei secoli, l’acqua è divenuta una risorsa fondamentale per la valle.

Linea Verde 15 dicembre, dove va Peppone

Peppone, invece, durante Linea Verde del 15 dicembre assaggia alcuni dei prodotti di eccellenza della zona. In primis i formaggi, realizzati con il latte di pecora di razza massese, tipologia di ovino nota anche come fornese e che è originaria della provincia di Massa-Carrara. A Norcia, poi, il conduttore intervista un allevatore che, in collaborazione con le autorità, ha iniziato il recupero del suino nero cinghiato, un’antica razza autoctona della Valnerina. Infine, durante l’appuntamento di oggi, Margherita Granbassi ammira le bellezze di Roccaporena, seguendo le orme di Santa Rita da Cascia. I conduttori si ritrovano per i saluti conclusivi nei pressi di Scheggino, dove gustano un piatto tipico a base di trota e tartufo.