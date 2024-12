Melaverde, la puntata dell’8 dicembre: Caorle e i minerali

Domenica 8 dicembre, su Canale 5, è in onda un nuovo appuntamento di Melaverde. La rete ammiraglia del Biscione propone il programma dalle ore 11:50 circa.

Melaverde 8 dicembre, l’isola di Caorle

Al timone di Melaverde, anche domenica 8 dicembre, c’è la coppia composta da Vincenzo Venuto ed Ellen Hidding. I due, come ogni settimana, visitano due determinati luoghi del nostro paese, analizzando tradizioni e bellezze culturali e naturali. L’appuntamento è preceduto, dalle 11:00, da Le Storie di Melaverde, che ripropone alcuni dei più bei servizi mostrati nella storia del format. La puntata di oggi, oltre che in televisione, è fruibile in diretta streaming ed on demand tramite il sito di Mediaset Infinity.

Hidding, durante Melaverde di domenica 8 dicembre, si reca in uno dei tratti più noti della costa veneziana. La padrona di casa, infatti, raggiunge la cittadina di Caorle. La località si affaccia sul Mar Adriatico ed è circondata da una fitta rete di canali e corsi d’acqua, che trasformano il borgo in una sorta di isola.

La pesca delle vongole e la semina delle cozze

Nel corso di Melaverde, la conduttrice raggiunge il mare aperto per assistere, in prima persona, ad una sessione di pesca delle vongole selvatiche. In un secondo momento si sposta a sud, fermandosi nella Sacca degli Scardovari. Un luogo, questo, nel quale approfondisce le attività di semina delle cozze e di allevamento dell’ostrica rosa del Delta. Infine, propone un focus proprio sulle particolarità del territorio della Sacca. La sua conformazione tipica di ambiente lagunare ha permesso di salvaguardare la ricchissima biodiversità. La zona, poi, è ricca di tradizioni, portate avanti dalle famiglie di pescatori locali.

Melaverde 8 dicembre, la cava di Serpentino

A Melaverde di domenica 8 dicembre, Vincenzo Venuto dedica spazio al settore minerario italiano. Nel nostro paese ci sono oltre 4 mila cave e miniere attive. Il presentatore ne visita una di Serpentino, situata in Lombardia, nei pressi di Valmalenco. Venuto mostra in che modo avviene l’estrazione di tale minerale.

Inoltre, mostra alcuni dei settori nei quali è utilizzato. Si concentra soprattutto sulle lavorazioni che permettono al serpentino di trasformarsi nelle piode. Una copertura, quest’ultima, molto resistente e che è utilizzata nella valle per i tetti delle abitazioni. Infine, sempre in Lombardia, il padrone di casa si concentra su un’altra pietra locale, grazie alla quale sono prodotti i tradizionali lavec. Si tratta di pentole in pietra e rame, che sono realizzate, rigorosamente a mano, da alcuni artigiani locali.