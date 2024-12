Via dei Matti n°0, dal 16 dicembre la nuova edizione: Brunori Sas fra gli ospiti della prima settimana

Lunedì 16 dicembre, su Rai 3, prende il via l’edizione 2024-2025 di Via dei Matti n°0. Il programma, prodotto da Rai Cultura, è visibile sulla terza rete della TV di Stato dalle 20:20.

Via dei Matti n°0 2024-2025, chi sono i conduttori

Via dei Matti n°0 è una produzione originale di Ballandi, società che l’ha realizzata per conto di Rai Cultura. Coloro che hanno ideato il format sono Valentina Cenni, Stefano Bollani e Fosco d’Amelio. Essi sono gli autori, in compagnia di Rossella Rizzi, Duccio Battistrada, Errico Buonanno, Simone Giorgi e Lorenzo Scoles. La scenografia è di Federica Luciani, mentre la regia è a cura di Alessandro Tresa.

Al timone dello show, come di consueto, ci sono Valentina Cenni e Stefano Bollani, che formano una coppia, oltre che in televisione, anche nel privato. La prima è un’attrice che figura nel cast di produzioni come Non uccidere e 10 giorni senza mamma. Il secondo, invece, è un musicista e compositore, che ha all’attivo ben 49 album, di cui 31 registrati in studio.

Come funziona il format

Invariato, nell’edizione 2024-2025, il meccanismo di funzionamento di Via dei Matti n°0. Ogni puntata, che ha una durata di circa 20 minuti, è incentrata su un grande artista del nostro paese. I padroni di casa, attraverso la sua storia, conducono i telespettatori in un viaggio fatto di racconti, canzoni, improvvisazioni e incontri con ospiti speciali. La trasmissione è visibile tutti i giorni, dal lunedì al venerdì. Oltre che in televisione, è possibile seguire gli appuntamenti anche in diretta streaming ed on demand tramite il sito di Rai Play.

Via dei Matti n°0 2024-2025, gli ospiti della prima settimana

Molti gli ospiti presenti nella prima settimana di programmazione tv dell’edizione 2024-2025 di Via dei Matti n°0. La puntata di lunedì 16 dicembre è dedicata a Lucio Dalla ed ha come protagonista Brunori Sas. Il martedì, invece, è proposto un focus su Joni Mitchell, cantautrice e pittrice canadese. Per parlarne c’è Fabio Concato, cantautore che da sempre ha mostrato grande abilità nel mescolare jaz e pop. La clavicembalista Wanda Landowska, originaria della Polonia, può contare sulla partecipazione della cantante, compositrice e violoncellista Ana Carla Maza.

Durante l’appuntamento del giovedì, Bollani e Cenni dedicano lo show ad Ennio Morricone, il più grande compositore mai avuto in Italia. Per ricordarlo c’è Teho Teardo, musicista e compositore. Infine, la prima settimana di programmazione tv termina venerdì 20 dicembre con una puntata dedicata alla direttrice d’orchestra francese Nadia Boulanger. Ad arricchire il format c’è la celebre fisarmonicista Richard Galliano.