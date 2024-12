Sanremo Giovani 2024, chi sono i finalisti: ex Amici ed X Factor a caccia dell’Ariston

Sono soprattutto ex concorrenti di Amici di Maria De Filippi e di X Factor i finalisti di Sanremo Giovani 2024. La competizione, come noto, si conclude con la finalissima il prossimo 18 dicembre, in onda in prima serata su Rai 1.

Sanremo Giovani 2024 finalisti, la serata con Alessandro Cattelan

La semifinale di Sanremo Giovani 2024 è andata in onda ieri, martedì 11 dicembre, in seconda serata su Rai 2. Al timone dello show, come è noto, c’è Alessandro Cattelan, che il prossimo febbraio ha il compito di curare lo spazio del Dopo Festival, reintrodotto dopo alcuni anni di assenza dal direttore artistico Carlo Conti.

Nella serata si sono esibiti tutti i cantanti rimasti ancora in gara. A selezionare gli artisti finalisti è stata la Commissione Musicale. Essa è composta da Carolina Rey, Ema Stokholma, Enrico Cremonesi, Manola Moslehi e Daniele Battaglia. Con loro ci sono Carlo Conti e Claudio Fasulo, nel ruolo di giudici non in onda.

I ragazzi provenienti da Area Sanremo

Durante la semifinale di Sanremo Giovani 2024 sono stati resi noti i nomi dei due artisti che hanno guadagnato un posto in finale e che provengono dal circuito di Area Sanremo. La prima è un volto già noto al pubblico. Si chiama Maria Tomba, classe 2002 ed è stata fra le finaliste della scorsa edizione di X Factor. Il suo singolo si intitola Goodbye (Voglio Good Vibes). Il secondo, con la hit Spazio tra le dita, è Etra, nome d’arte di Alessio Pipan, cantautore triestino.

Per ciò che concerne i sei finalisti provenienti dal circuito di Sanremo Giovani, tre di questi erano fra i protagonisti della già citata passata edizione di X Factor. In primis Andrea Settembre, giovane rapper napoletano. Nato nel 2001, sogna di calcare il palco del Festival con il brano Vertebre. C’è Angelica Bove, cantautrice dalla voce intensa che ha iniziato la sua carriera nel 2019, grazie ai social. Dopo aver incantato tutti nel talent di Sky, si è presentata sulla TV di Stato con La nostra malinconia. Infine c’è Selmi, originario di Lucca. Gareggia con Forse per sempre.

Sanremo Giovani 2024 finalisti, chi sono gli ultimi cantanti

Da Amici di Maria De Filippi, invece, ci sono Alex Wyse e Mew. Il primo, nome d’arte di Alessandro Rina, ha gareggiato nel talent nel 2021, riscuotendo un enorme successo di pubblico e critica. Gareggia nel programma con la hit Rockstar. Sempre dallo show di Canale 5 c’è Valentina Turchetto, conosciuta come Mew. L’artista ha stupito tutti ad Amici, ma nonostante il successo ha scelto di non proseguire l’avventura, ritirandosi improvvisamente per motivazioni personali. A Sanremo Giovani canta Oh My God. Infine, in lizza per un posto fra le Nuove Proposte ci sono Vale LP e Lil Jolie. La prima ha 25 anni ed è una rapper già molto conosciuta. La seconda è stata fra le concorrenti della scorsa edizione di Amici, terminando il proprio percorso al Serale. Insieme, eseguono Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore.