Hercai Amore e Vendetta, la puntata del 16 dicembre: trama, cast e curiosità

Lunedì 16 dicembre, su Real Time, è in onda un nuovo appuntamento di Hercai Amore e Vendetta, La soap opera turca è visibile in prima serata, a partire dalle ore 21:25 circa.

Hercai Amore e Vendetta 16 dicembre, regista e dove è girata

Hercai Amore e Vendetta è una produzione originale della società Mia Yapim. La serie appartiene al genere drammatico. La trama è ispirata all’omonimo romanzo scritto da Sumeyye Ezel.

Il produttore è Banu Akdeniz, mentre i registi sono Cem Karci, Benal Tairi, Baris Yos ed Ali Ilhan. La sceneggiatura è scritta da Feraye Sahin Bersan Tan, Eda Tezcan, Pelin Gulcan e Sema Ali Erol. Le riprese si sono svolte in Turchia, nei pressi della città di Mardin.

Hercai Amore e Vendetta 16 dicembre, la trama

Nel corso di Hercai Amore e Vendetta di oggi, lunedì 16 dicembre, continua a tenere banco ciò che è accaduto ad Hazar. Lui continua ad essere convalescente e, insieme a Zehra, parlano della figlia Reyyan, alla quale hanno chiesto di lasciare per sempre Miran. L’uomo, in particolare, confessa alla coniuge di essere dispiaciuto per ciò che ha fatto, anche se ammette di essere disposto a tutto pur di allontanare la figlia dal protagonista.

Miran, intanto, viene a sapere la verità in merito al fratello di Gonul. Infuriato per l’ennesimo segreto, l’uomo decide di raggiunge la nonna Azize e i due hanno un duro confronto.

Spoiler finale

Nel frattempo, durante la puntata odierna della soap, Nasuh è scosso. L’uomo ha compreso ciò che ha fatto Reyyan in passato e ne rimane molto colpito, al punto da pentirsi per il modo in cui si è comportato con lei. Hanife, invece, ha paura: ora, infatti, non ha più nessun elemento da utilizzare con cui minacciare Handan. A sua volta, Gabriel fa un’importante rivelazione sull’anello. Yerran, non appena lo viene a sapere, cede alla disperazione. Infine, Miran e Reyyan decidono di partire insieme, nel tentativo di scoprire finalmente la verità.

Hercai Amore e Vendetta 16 dicembre, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di Hercai Amore e Vendetta, soap opera originaria della Turchia in onda su Real Time a partire dalle ore 21:25 di oggi e visibile in diretta streaming e on demand tramite l’applicazione Discovery+.