Apertura Porta Santa, la programmazione tv: la Messa con Papa Francesco in diretta su Rai 1

Martedì 24 dicembre è prevista l’apertura della Porta Santa e Rai 1, con una programmazione tv ad hoc, segue in diretta l’evento. Numerosi, infatti, gli speciali presenti nel palinsesto.

Apertura Porta Santa programmazione tv, al via il Giubileo 2025

Con l’apertura della Porta Santa prende ufficialmente il via il Giubileo 2025. Istituito per la prima volta nel 1300, si celebra, ordinariamente, ogni 25 anni. Per la Chiesa Cattolica è un evento molto sentito: l’anno giubilare, infatti, è quello della remissione dei peccati, della penitenza e della conversione. L’ultimo Giubileo ordinario si è svolto nel 2000, mentre fra il 2015 e il 2016 se ne è svolto uno straordinario, dedicato al 50° anniversario della conclusione del Concilio Vaticano II.

Il Giubileo 2025 inizia, ufficialmente, con l’apertura della Porta Santa. Tale cerimonia, presieduta da Papa Francesco, si celebra in Piazza San Pietro a Roma il 24 dicembre, giorno della Vigilia del Natale. Il gesto, dal gran valore simbolico, è eseguito durante la Santa Messa, al via alle 19:00. In Italia, è possibile seguire il tutto in diretta dalle 18:40 su Rai 1. L’approfondimento è curato da Rai Vaticano con il TG1 ed ha come telecronista Ignazio Ingrao. Nel nostro paese è possibile seguire l’apertura della Porta Santa anche su TV2000. La rete, visibile sul canale 28 del digitale terrestre, si collega dalle 18:25 circa.

Il Messaggio Natalizio di Monsignor Matteo Maria Zuppi

Su Rai 1, martedì 24 dicembre, la programmazione tv che segue l’apertura della Porta Santa procede alle 21:30 con A sua immagine. Il contenitore di approfondimento, condotto da Lorena Bianchetti, trasmette l’intervista al Monsignor Matteo Maria Zuppi. La rete ammiraglia, infatti, manda in onda il Messaggio Natalizio del Presidente della CEI, ovvero la Conferenza Episcopale Italiana. Dopo circa un quarto d’ora, alle 21:45, è possibile seguire l’edizione serale del TG1, che solitamente è in programmazione alle 20:30.

Apertura Porta Santa programmazione tv, Le note del Natale e Nella memoria di Giovanni Paolo II

La programmazione tv di Rai 1 dedicata all’apertura della Porta Santa prosegue in prima serata, alle 21:50, con Le note del Natale. Si tratta del primo evento dell’anno Giubilare. Nella notte della Viglia è possibile seguire le esibizioni di grandi artisti come Giovanni Allevi, Andrea Bocelli, Claudio Baglioni, la violinista Anastasiya Petryshak, Roberto Bolle e il coro della Cappella Giulia della Basilica di San Pietro. A seguire, alle 23:25, spazio a Nella memoria di Giovanni Paolo II, programma guidato dalla coppia composta da Arianna Ciampoli e Domenico Gareri. I due eseguono un itinerario in luoghi simbolo di speranza e rinascita, in un viaggio che lega il destino di Karol Wojtyla a quello di Papa Francesco.