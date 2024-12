Grande Fratello, la puntata del 23 dicembre: Lorenzo rivede la mamma di Shaila, chi al televoto

Lunedì 23 dicembre è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello 2024. Il programma, come sempre, è condotto da Alfonso Signorini, supportato in studio dalle opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi. Con loro anche Rebecca Staffelli, che ha il compito di leggere, in tempo reale, i commenti degli utenti dei social.

Grande Fratello 23 dicembre 2o24, Eva contro Beatrice

Al Grande Fratello del 23 dicembre, Signorini ha proposto un focus sul rapporto fra Lorenzo e Shaila. I due, dopo alti e bassi, hanno deciso di mettere la parola fine alla loro frequentazione. Una storia d’amore alla quale non ha mai creduto Eva Grimaldi, attrice da poco divenuta concorrente e che ha parlato di “amore finto”. Beatrice Luzzi, dallo studio, non approva le parole di Grimaldi, che allora attacca: “Quando eri concorrente eri più simpatica”.

Shaila e Lorenzo si dicono innamorati, anche se lui ammette di non essere pronto per portare avanti una relazione. Gatta, però, ha un’idea differente ed è convinto che il ragazzo sia interessato soprattutto “al suo percorso nella trasmissione“. In seguito, Spolverato ha modo di incontrare Luisa, la mamma di Shaila che nelle scorse settimane ha speso parole poco carine nei suoi confronti. La genitrice confessa di essere contenta della fine della relazione, non credendo ai sentimenti di Lorenzo, che non apprezza per i suoi “atteggiamenti”.

Javier con Chiara, Luca riceve un videomessaggio dal fidanzato

Durante il Grande Fratello del 23 dicembre, Jessica e Luca hanno avuto un confronto dopo che lei ha detto di aver avuto con l’uomo un “contatto sotto le coperte“. Calvani ha ricevuto un videomessaggio dal fidanzato Alessandro, che seppur con toni tranquilli ha chiesto al compagno di “fare chiarezza”.

Javier, invece, ha confessato di provare qualcosa verso Chiara: “La guardo in modo differente rispetto a come osservo le altre“. Giglio ha ricevuto la sorpresa di Yulia. Invece, Ilaria ed Amanda hanno potuto riabbracciare i loro figli Riccardo e Geatano.

Grande Fratello 23 dicembre 2024, nessun eliminato

Nel corso del Grande Fratello del 23 dicembre, Javier ed Helena sono i preferiti del pubblico, avendo ricevuto il 37% e il 26% delle preferenze. Segue, sul terzo gradino del podio, Lorenzo, a quota 25%. I due immuni decidono di mandare direttamente al televoto eliminatorio Emanuele. Con lui, dopo le consuete nomination, finiscono sotto il giudizio dei telespettatori anche Bernardo Cherubini, Le Monsè (ovvero mamma Maria e la figlia Perla) e Zeudi. La persona meno votata, durante la prossima puntata, deve abbandonare per sempre il gioco.