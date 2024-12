Stanotte a Roma, Alberto Angela alla scoperta della Capitale: fra gli ospiti Claudio Baglioni

Mercoledì 25 dicembre, nel giorno in cui si festeggia Natale, su Rai 1 è in onda Stanotte a Roma. Il programma, guidato da Alberto Angela, prende il via in prima serata, dalle ore 21:25 circa.

Stanotte a Roma, le meraviglie della Capitale

Durante Stanotte a Roma, visibile anche in diretta streaming ed on demand tramite il sito di Rai Play, il padrone di casa analizza le tante meraviglie della Capitale. In un viaggio notturno, Angela mostra le meraviglie della Roma antica, barocca e contemporanea. Diretto da Gabriele Cipolliti, il format è una produzione originale della TV di Stato. Nel suo itinerario, Alberto Angela realizza un viaggio attraverso la storia, l’arte, la musica e il cinema, che da decenni offrono immagini originali e suggestiva della metropoli.

Le location e gli omaggi ad Alberto Sordi e Gabriella Ferri

Sono tante i monumenti analizzati da Alberto Angela nel corso di Stanotte a Roma. In primis, il conduttore si reca a Castel Sant’Angelo, per poi spostarsi nei pressi della scalinata di Trinità dei Monti. In seguito propone un focus sul Colosseo, simbolo di Roma e dell’Italia conosciuto in tutto il mondo.

Altri protagonisti sono il Foro Romano, il Campidoglio, il Pantheon, la Fontana di Trevi, la Galleria Borghese e La Bocca della Verità. Infine, Alberto Angela si reca nell’isola Tiberina, presso il fontanone del Gianicolo, Piazza Navona e la Galleria Doria Pamphili. Non mancano delle soste in delle zone meno conosciute ma altrettanto spettacolari, come l’ipogeo di Via Dino Compagni e Piazza Mincio con gli edifici progettati dall’architetto Gino Coppedé.

In programma, durante Stanotte a Roma, degli omaggi ad artisti che hanno contribuito a rendere grande la città. Fra gli altri, sono ricordati Alberto Sordi e Gabriella Ferri.

Stanotte a Roma, gli ospiti

Sono vari gli ospiti che Alberto Angela incontra lungo il cammino di Stanotte a Roma. Per il mondo della musica c’è Claudio Baglioni, che si esibisce all’interno del Colosseo. L’attore Giancarlo Giannini realizza un percorso lungo i luoghi che legano la città al mondo del cinema. Presenziano anche Edoardo Leo ed Emanuela Fanelli, rappresentanti della scena romana contemporanea.

Angela dialoga con Tosca e con Antonella Ruggiero. Quest’ultima propone una versione molto emozionante di Vacanze romane. Nella suggestiva location delle Terme di Caracalla, la ballerina Eleonora Abbagnato, accompagnata dalla scuola dell’Opera di Roma, balla sulle note delle colonne sonore di Ennio Morricone. Infine, la puntata termina con i canti di Natale dei Pueri Cantores della Cappella Musicale pontificia Sistina.