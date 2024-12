Jacobs Un veterinario per agente puntata Speciale Natale Un veterinario per agente su Giallo: la trama

Mercoledì 25 dicembre, su Giallo, è in onda la puntata dal titolo Speciale Natale Un veterinario per agente della serie Jacobs Un veterinario per agente. La serie tv, appartenente al genere poliziesco, è in onda, in prima visione, dalle ore 21:10 circa, sulla rete visibile sul canale 38 del digitale terrestre.

Jacobs Un veterinario per agente Speciale Natale, regista e dove è girata

Jacobs Un veterinario per agente è una produzione seriale composta da vari film, ideati e girati in numerose località della Germania. Realizzata da Holger Karsten Schmidt, colei che lavora come produttrice esecutiva è Claudia Schroder.

Al momento, la serie di pellicole crime è composta da ventiquattro appuntamenti, ognuno dei quali ha una durata di circa 90 minuti. In Germania, dove ha esordito nel lontano 2014, il titolo ha ottenuto un discreto successo, al punto da convincere i produttori a realizzare nuove puntate, che dovrebbero rilasciate nel corso del 2025.

La sceneggiatura dello Speciale di Natale è a cura della già citata Holger Karsten Schmidt. La regia, invece, è di Ingo Rasper.

Jacobs Un veterinario per agente Speciale Natale, la trama

Nel corso di Jacobs Un veterinario per agente di oggi, mercoledì 25 dicembre, il protagonista deve lavorare ad un nuovo, complesso caso. In città è arrivato l’inverno: le temperature sono rigide e l’intero borgo è isolato. Nonostante tutto, la vita sembra scorrere serena: come ogni anno, con l’avvicinarsi delle festività Holger Brodel progetta di travestirsi da Babbo Natale e visitare le scuole cittadine. Poco prima di indossare gli abiti di Santa Klaus, però, ha un imprevisto e decide di incaricare del ruolo un suo amico, Julian Muller.

Spoiler finale

Muller, poco prima di raggiungere l’istituto scolastico, subisce un’aggressione mortale da parte di una persona armata. Jacobs, giunto subito sul luogo, avvia le indagini ed osserva le riprese delle videocamere di sorveglianza, che però non aiutano ad identificare il criminale. Il protagonista è convinto che l’aggressore, ignaro del cambio di persona, volesse uccidere Brodel. Ben presto, il personaggio principale scopre che la vicenda potrebbe essere connessa ad una rapina avvenuta qualche settimana prima ad Amburgo.

Jacobs Un veterinario per agente Speciale Natale, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso dall’appuntamento di Natale di Jacobs Un veterinario per agente, in onda su Giallo dalle 21:10.