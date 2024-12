Stasera in tv sabato 28 dicembre 2024, I programmi in onda

Stasera in tv sabato 28 dicembre 2024. Su Rai3, il programma condotto da Barbara Gallavotti, Quinta Dimensione. Su Rete 4, il film di guerra Midway, con Ed Woody Harrelson.

Stasera in tv sabato 28 dicembre 2024, Rai

Su Rai1, alle 21.30, Festival del Circo di Montecarlo. Per la prima volta su Rai1 il tradizionale appuntamento con giocolieri, trapezisti, fantasisti, contorsionisti, acrobati e performer che si esibiscono nella magica atmosfera del Principato di Monaco davanti al Principe Alberto e alla sua famiglia. Padrona di casa per l’Italia, Serena Autieri.

Su Rai3, alle 21.10, Quinta Dimensione. Torna il programma di divulgazione scientifica condotto da Barbara Gallavotti. Un viaggio per raccontare, con un linguaggio accessibile, ciò che avviene alle frontiere della scienza e per approfondire fatti e concetti che permettono di comprendere le opportunità di una società in rapido cambiamento.

Su Rai5, alle 21.15, serata di prosa: Natale in casa Cupiello. La commedia più nota di Eduardo De Filippo, portata in scena per la prima volta al Teatro Kursaal di Napoli, il 25 dicembre 1931. Nel cast, accanto a Eduardo, Regina Bianchi, Pietro Carloni, Angela Pagano, Enzo Petito, Enzo Cannavale

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Sky Cinema Uno

Su Canale 5, alle 21.20, il programma musicale Vasco Rossi – I magnifici 7. Arrivano in tv, raccontate da Claudio Amendola, la magia e le emozioni dei sette concerti di Vasco Rossi dello scorso giugno allo stadio Meazza di Milano. In scaletta alcune tra le canzoni più amate del Komandante: tra le altre, “Albachiara”, “Sally”, “C’è chi dice no”, “Vita spericolata”.

Su La7, alle 21.15, il talk show In altre parole…ancora. Seconda delle 4 puntate con il meglio della versione lunga del sabato del talk di Massimo Gramellini. Per rivedere la satira pungente del comico Saverio Raimondo o i racconti da prospettive inedite della giornalista Alessandra Sardoni.

Su Tv8, alle 21.30, il reality 4 Ristoranti. Alessandro Borghese è a Edimburgo a caccia del miglior locale italiano. Si sfidano: Giuliano’s Restaurant, Terra Marique, Locanda De Gusti, Frizzante Proseccheria. Il premio per la categoria special va al miglior tiramisù.

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, la fiction Piedone – Uno sbirro a Napoli “Anema e core” con Salvatore Esposito. L’ispettore Palmieri e il commissario Ascarelli cercano di far luce sulla sparizione di una donna dal passato difficile. Intanto Vincenzo capisce che dopo Amburgo non è più lo stesso.

I film di questa sera sabato 28 dicembre 2024

Su Rai 4, alle 21.20, il film drammatico del 1997, di Curtis Hanson, L.A. Confidential, con Guy Pearce, Russell Crowe. Los Angeles, Anni 50. Tre poliziotti cercano i responsabili dell’omicidio di un collega e di altre cinque persone. Emergerà un quadro sconvolgente di violenza e corruzione-

Su Rete 4, alle 21.25, il film di guerra del 2019, di Roland Emmerich, Midway, con Ed Woody Harrelson, Patrick Wilson. Il film rievoca una delle battaglie decisive della Seconda Guerra Mondiale: quella combattuta tra il 4 e il 7 giugno 1942 presso le Isole Midway, ad Ovest delle Hawaii, nel Pacifico. Qui la Marina americana, guidata dall’ammiraglio Nimitz (Ed Woody Harrelson), inflisse gravi perdite ai giapponesi.

Su Italia 1, alle 21.20, il film d’animazione del 2019, di Jill Culton, Todd Wilderman, Il piccolo Yeti. Shanghai: i tre adolescenti Jin, Peng e Yi affrontano mille avventure per aiutare il giovane yeti Everest a ritornare dalla propria famiglia sull’Himalaya. I ragazzi fanno del loro meglio per proteggere la simpatica creatura, finita nelle mire dell’ambiziosa zoologa Zara e di un uomo ricco e malvagio.

Su Iris, alle 21.15, il film drammatico del 2012, di Juan A. Bayona, The Impossible, con Naomi Watts, Ewan McGregor. Nel dicembre del 2004, uno tsunami si abbatte sulla costa della Thailandia. Henry, Maria e i loro figli, separati dalla terribile onda anomala, faranno di tutto per ritrovarsi.

Stasera in tv sabato 28 dicembre 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 1997, di James Cameron, Titanic, con Leonardo DiCaprio, Kate Winslet. Il viaggio inaugurale e il tragico naufragio del transatlantico Titanic nel 1912, ricostruiti attraverso l’appassionata storia d’amore fra Jack e Rose, due giovani passeggeri.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film fantastico del 2011, di David Yates, Harry Potter e i doni della morte – Parte 2, con Daniel Radcliffe, Ralph Fiennes. Voldemort ha un solo obiettivo: disperdere l’Esercito di Albus Silente e uccidere Harry Potter. Il giovane mago intanto cerca tutti gli Horcrux.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film fantastico del 2017, di Patty Jenkins, Wonder Woman, con Gal Gadot. Nel 1917 la principessa amazzonica Diana, armata del Lazo della Verità, lascia l’isola di Themyscira con il soldato americano Steve Trevor. Insieme affronteranno il dio della guerra Ares, deciso ad annientare l’umanità.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film d’azione del 2014, di Antoine Fuqua, The Equalizer – Il vendicatore, con Denzel Washington. L’ex agente della Cia Robert McCall si è ritirato in solitudine. Quando conosce Alina, una giovane prostituta russa tiranneggiata dal suo protettore, decide di darle una mano.