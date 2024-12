Linea Verde, la puntata del 29 dicembre: protagonista Bari, dove si festeggia San Nicola

Domenica 29 dicembre, su Rai 1, è in onda un nuovo appuntamento di Linea Verde. La puntata, l’ultima dell’anno per il format, è visibile alle 12:20 circa.

Linea Verde 29 dicembre, protagonista Bari

Al timone di Linea Verde di domenica 29 dicembre ci sono Peppone Calabrese e Livio Beshir. I due, anche questa settimana, sono accompagnati, nel viaggio fra le bellezze del nostro paese, dall’inviata Margherita Granbassi, ex schermitrice. Oltre che in televisione, è possibile fruire della trasmissione in diretta streaming ed on demand sul sito di Rai Play.

Linea Verde del 29 dicembre raggiunge la Puglia. In particolare, le telecamere si concentrano sulla città di Bari, dove fervono i preparativi per festeggiare San Nicola. Un santo, questo, che è adorato non solo nella metropoli, ma anche in numerose altre città del pianeta.

Un rito che dà il via alle festività natalizie

Nel corso di Linea Verde, i tre conduttori effettuano un itinerario alla scoperta dei segreti della festività. Le celebrazioni, a Bari, si svolgono due volte all’anno: l’8 maggio e il 6 dicembre. Le attività di quest’ultima festa aprono, in maniera simbolica, il periodo natalizio. Già prima dell’alba, le vie della città vecchia si animano di persone che effettuano un pellegrinaggio verso la Basilica, dove si svolge una messa sempre molto partecipata.

In seguito, i presentatori danno spazio alle testimonianze storiche e mostrano paesaggi molto affascinanti. Fra questi spicca il Parco delle Gravine, area naturale protetta contraddistinta dalla presenza delle incisione erosive, che si estendono nel sottosuolo per una profondità di svariate decine di metri.

Linea Verde 29 dicembre, le interviste alle persone locali

A Linea Verde è dato ampio spazio al mondo della cucina. Nel periodo di San Nicola, infatti, è abitudine gustare una tazza di cioccolata calda e le tipiche popizze. Esse sono delle palline di pasta lievitata, che vengono fritte e servite solitamente come antipasti.

I padroni di casa, nell’appuntamento, raccontano la storia di una pastora, che lavora nel Parco delle Murgie. Inoltre, è incontrato un contadino di Gioia del Colle, che ha avviato un’attività di recupero delle antiche colture oramai in disuso. Un focus è proposto sul mondo dei formaggi: i conduttori, infatti, si intrattengono con un casaro di Altamura, specializzato negli erborinati. Assaggiano, poi, i taralli realizzati a Palo del Colle e molti altri prodotti della zona.

Per i saluti, San Nicola, santo della solidarietà, è omaggiato con un gustoso finale realizzato dai membri dell’Opera San Nicola.