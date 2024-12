Domenica 29 dicembre, gli ospiti in tv: da Mara Venier c’è Santo Versace, da Fialdini spazio a Pieraccioni

Domenica 29 dicembre, nell’ultimo fine settimana del 2024, nei vari programmi tv sono intervistati numerosi ospiti. Nell’appuntamento di Da noi a ruota libera, in particolare, è prevista la partecipazione di ben sette vip.

Domenica 29 dicembre ospiti in tv, chi c’è da Mara Venier

Alle 14:00 su Rai 1 prende il via, il 29 dicembre, Domenica In. Il programma è condotto, come sempre, da Mara Venier. Quest’ultima accoglie, sul palco, il musicista Bobby Solo, accompagnato dalla moglie Tracy Quade e dal figlio Ryan. Con la sua band esegue alcuni dei principali successi della sua carriera, fra cui Una lacrima sul viso, Se piangi se ridi e Blue suede shoes.

Atteso l’attore e regista Alessandro Gassman, che ha diretto il film Questi fantasmi, in onda il 30 dicembre su Rai 1 ed ispirato alla celebre commedia di Edoardo De Filippo. In programma, poi, una lunga intervista con Santo Versace e la coniuge Francesca De Stefano. Tutti insieme, festeggiano gli 80 anni dell’imprenditore.

Infine, a Domenica In del 29 dicembre c’è Paolo Fox per l’oroscopo del 2025. In tale spazio ci sono Giancarlo Magalli, Valeria Marini, Sonia Bruganelli, Alan Friedman, Pamela Prati e Pierpaolo Pretelli. Con loro Nino Frassica, Francesca Manzini, la Signora Coriandoli, Rossella Erra, Enrica Bonaccorti, Alessandra Mussolini e Rosanna Banfi.

Cristiano Malgioglio da Francesca Fialdini

Sempre su Rai 1, domenica 29 dicembre alle 17:20, c’è Da noi a ruota libera. La conduttrice Francesca Fialdini dà spazio agli attori Alessandro Siani, Leonardo Pieraccioni, Sergio Friscia e Giovanni Esposito. I quattro sono fra i protagonisti della pellicola Io e te dobbiamo parlare, diretto dallo stesso Siani e al cinema dal 19 dicembre scorso.

Sempre per la recitazione arrivano Angelo Pintus e Beatrice Arnera, dal 1° gennaio al cinema con la produzione Dove osano le cicogne. Infine, è presente in studio Cristiano Malgioglio, cantante e paroliere, nonché giudice di Tale e Quale Show.

Domenica 29 dicembre ospiti in tv, a Timeline c’è Davide Calgaro

Ma la giornata di domenica 29 dicembre si apre, su Rai 1, con il consueto appuntamento di A sua immagine. La conduttrice Lorena Bianchetti discute dell’inizio dell’anno giubilare con Marco Vianelli, direttore dell’ufficio per la Pastorale familiare della Cei e la professoressa Elisabetta Moro, ordinaria di Antropologia culturale presso l’Istituto Suor Orsola Benincasa di Napoli.

Infine, su Rai 3, Marco Carrara guida un nuovo appuntamento di Timeline. In studio, per approfondire i temi del Giubileo, c’è Paolo Ruffini, Prefetto del Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede. Presente anche il giovane comico Davide Calgaro, comico presto protagonista del tour Millennium Bug.