Domenica 29 dicembre, lo sport in tv: lo sci, la Coppa Italia di pallavolo e il tennis

Domenica 29 dicembre, la Rai e non solo trasmette in chiaro vari eventi di sport. Fra i più attesi c’è sicuramente la Coppa Italia maschile di pallavolo.

Domenica 29 dicembre sport in tv, lo sci

La giornata di domenica 29 dicembre, per gli appassionati di sport, inizia sin dalla mattina. A partire dalle ore 007:30 circa, la rete tematica Supertennis trasmette i gironi della United Cup di tennis. Alla competizione internazionale partecipano numerose nazioni, fra le quali c’è l’Italia. Alcuni dei nostri portacolori scendono in campo durante la giornata.

Alle 07:30 è protagonista il giovane Franco Cobolli. Classe 2002, la giovane promessa prova ad avere la meglio sul coetaneo Stricker, che scende in campo per rappresentare la Svizzera. Più tardi, dalle 09:30, è la volta del singolo femminile. L’italiana Jasmine Paolini, medaglia d’oro olimpica nel doppio, cerca il trionfo ai danni di Bencic. Infine, alle 11:30, si svolge il doppio misto fra Italia e Svizzera. Dalle 18:00 è possibile rivedere i match in replica.

Rai Sport e Rai 2

Per ciò che concerne la TV di Stato, su Rai Sport, dalle ore 10:15, è possibile vedere lo Slalom speciale femminile. L’ultima tappa della Coppa del Mondo si svolge a Semmering, in Austria. La seconda manche dello Slalom femminile prende il via alle 13:25 ed è visibile su Rai 2. Fra le due manche, alle 11:15 sempre sulla seconda rete, si svolge il Super G maschile. L’appuntamento della Coppa del Mondo si svolge in Italia, nel Bormio.

Il pomeriggio, dalle 15:35 ancora su Rai 2, è in onda la partita valevole per la Serie A2 di basket fra Pesaro e la Fortitudo Bologna. Infine, poche ore più tardi, dalle 18:25 su Rai Sport, spazio alla Coppa Italia di pallavolo maschile. Per il trofeo, Verona affronta il Piacenza.

Domenica 29 dicembre sport in tv, la pallacanestro di DMax

Sulle reti Discovery, domenica 29 dicembre è trasmesso uno dei match della LBA Serie A di basket. Il prescelto è quello fra la Pallacanestro Trieste e l’Umana Reyer Venezia. Il faccia a faccia parte alle 18:00 ed è visibile, in chiaro e in diretta, su DMax.

Infine, domenica 29 dicembre sono confermati gli spazi di approfondimento dedicati alla Serie A di calcio. Su Rai 2, dalle 22:45, Simona Rolandi ed Alberto Rimedio guidano La Domenica Sportiva…Al90°. Segue, dalle 00:30 alle 01:15 circa, il programma L’Altra DS, condotto da Fabrizio Tumbarelli.

Su Canale 5, invece, il compito di analizzare tutto ciò che è avvenuto nei campi è affidato a Pressing. Lo show, condotto da Monica Bertini e Massimo Callegari, inizia alle 23:50.