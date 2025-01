Luigi Nono: tutti gli appuntamenti di Rai 5 a cento anni dalla nascita dell’artista

Rai 5 propone una giornata dedicata a Luigi Nono artista e compositore e scrittore italiano. Questa sera su Rai 5 va in onda, in prima visione tv, il film-documentario dal titolo Luigi Nono Infiniti possibili per la regia di Manuela Pellarin.

Luigi Nono: la programmazione di Rai 5

A conclusione delle celebrazioni per il centenario dalla nascita di Luigi Nono, Rai Cultura propone una serata dedicata all’approfondimento della sua arte, grazie alla sua musica e alle testimonianze di chi, insieme a lui, ha attraversato il secolo scorso. In particolare, il film-documentario di Manuela Pellarin “Luigi Nono. Infiniti possibili” esplora l’originalità dell’artista attraverso diverse sfaccettature: umana, poetica, sociale e politica con lo scopo di avvicinare il compositore alle nuove generazioni e magari incuriosire anche chi nella seconda metà del ‘900 aveva perso l’appuntamento con la Neoavanguardia e la Nuova musica.

Il film-documentario ospita un ricco repertorio di immagini fotografiche, video e registrazioni audio, custodite nell’archivio Luigi Nono che Nuria Schönberg, la moglie, ha messo a disposizione.

A seguire, la Suite da Prometeo, una delle più celebri composizioni di Luigi Nono, registrata a Milano in occasione del Festival Milano Musica. Ensemble Modern Orchestra e il Solistenchor Freiburg sono diretti dai Emilio Pomarico e Yoichi Sugiyama. Attori Caroline Chaniolleau e Mathias Jung, su testi a cura di Massimo Cacciari. Regia di Gianni Di Capua.

Scoprire Luigi Nono, alle 18:50 su Rai 5

Il ricordo di Nono è affidato anche a “Scoprire Luigi Nono”, in onda alle 18.50 sempre su Rai 5. Il programma si snoda attraverso il racconto della moglie Nuria Schoenberg e di importanti musicisti come Salvatore Sciarrino, Claudio Ambrosini; le testimonianze di stretti collaboratori come Claudio Scabia, Mimma Guasconi, Alvise Vidolin e lo sguardo sulle avanguardie artistiche dello storico Claudio Strinati. Un compositore polifonico e un artista che ha fatto della musica uno strumento d’espressione e di pura avanguardia che ha ispirato la continua ricerca sul suono per molti “Caminantes” della musica contemporanea. Lo Speciale è firmato da Alessandra Greca, Paola Mordiglia, Emanuela Avallone, Andrea Di Consoli, per la regia Anna Tinti.