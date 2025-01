Europa League 2024-2025, la settima giornata: le partite della Rome e della Lazio

Giovedì 23 gennaio si svolge la settima giornata di Europa League 2024-2025. Quello odierno è il penultimo turno della fase a gironi del torneo. Per tale motivo, i risultati dei match potrebbero restituire i primi, importati verdetti.

Europa League 2024-2025 settima giornata, dove vedere la Roma

Sono due le compagini italiane impegnate in Europa League. Si tratta dei club della Capitale, ovvero la Roma e la Lazio. Proprio il team guidato da Claudio Ranieri è il primo a scendere in campo oggi, giovedì 23 gennaio. I giallorossi scendono in campo a partire dalle ore 18:45.

In tale orario è previsto il fischio di inizio del confronto che oppone la Roma all’AZ. Il faccia a faccia, almeno sulla carta, è decisamente equilibrato: i giallorossi sono quattordicesimi con nove punti, ovvero uno in più rispetto agli olandesi, fermo al 20esimo posto.

AZ-Roma è visibile, in esclusiva e in diretta, solo su Sky. In particolare, la piattaforma satellitare propone la partita su Sky Sport Uno e Sky Sport 252. Il racconto è di Davide Polizzi ed Aldo Serena, supportati a bordocampo dall’inviato Angelo Mangiante.

Europa League 2024-2025 settima giornata, il match della Lazio

La settima giornata di Europa League 2024-2025 prosegue alle 21:00. In tale orario è protagonista la Lazio di Marco Baroni, club primo in classifica con 16 punti, frutto di cinque vittorie ed un pareggio.

I biancocelesti scendono in campo contro gli spagnoli della Real Sociedad, dodicesimi a dieci punti. Gli ospiti arrivano all’appuntamento in ottima forma, avendo vinto gli ultimi due incontri disputati.

Lazio-Real Sociedad si svolge in un clima decisamente molto teso: nelle scorse ore, nella Capitale, fra le due tifoserie ci sono stati alcuni scontri, che hanno provocato vari feriti, alcuni dei quali gravi. L’incontro è in onda su Sky Sport Uno e Sky Sport 4K ed è raccontato da Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani. A bordocampo c’è Matteo Petrucci.

La partita in chiaro su TV8

Infine, così come avviene già per la Champions League, la piattaforma satellitare Sky propone, in chiaro, uno dei migliori match con protagoniste squadre straniere. Il punto di riferimento televisivo è, come di consueto, TV8. Il canale del digitale terrestre, dalle 21:00, inserisce nella propria programmazione tv il confronto fra gli inglesi Manchester United e gli scozzesi Rangers. Entrambe le squadre, essendo rispettivamente settima ed ottava, sono virtualmente qualificate al prossimo turno, senza passare dai playoff. Il commento è di Nicola Roggero. Il pre e il post partita è condotto da Mario Giunta.