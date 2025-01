Un passo dal cielo 8 puntata La bella addormentata: trama, cast e curiosità

Giovedì 23 gennaio, Rai 1 propone la puntata La bella addormentata di Un passo dal cielo 8. La fiction è trasmessa, come sempre, dalle 21:20 circa.

Un passo dal cielo 8 La bella addormentata, regista e dove è girata

La società che ha realizzato Un passo dal cielo 8 è la Lux Vide, appartenente al gruppo Fremantle Italia. Essa ha lavorato al titolo in collaborazione con Rai Fiction. L’idea originale è di Salvatore Basile, che ha firmato la sceneggiatura delle nuove puntate in compagnia di Mario Ruggeri, Enrico Oldoini, Andrea Valagussa e Francesca De Michelis. La regia, invece, è gestita dalla coppia composta da Alexis Sweet e Laszlo Barbo.

Le riprese si sono svolte in varie località delle Dolomiti del Cadore, tra cui Faloria, San Vito in Cadore ed il rifugio Cinque Terre. Ottimi gli ascolti che sta ottenendo l’ottava stagione della serie. Sette giorni fa, l’appuntamento ha convinto 4,1 milioni di telespettatori, per una share del 22,6%.

Un passo dal cielo 8 La bella addormentata, la trama

Durante l’appuntamento dal titolo La bella addormentata, il terzo dell’ottava stagione del titolo, la famiglia Nappi è in festa. I membri del protagonista, infatti, accolgono con gioia ed esaltazione una vincita decisamente molto inaspettata. Intanto, Manuela e Nathan sono sempre più vicini e lei chiede all’uomo di provare a cambiare, almeno per una sera. I personaggi principali, nel frattempo, sono impegnati su un caso complesso. In una radura è rinvenuto il corpo di una donna: quest’ultima, in stato di incoscienza, sembra essere vittima di una grave forma di avvelenamento.

Spoiler finale

Nel corso dell’episodio odierno di Un passo dal cielo, il rapporto già complesso fra Manuela e Nathan subisce un nuovo, forte scossone. I fragili equilibri fra i personaggi principali vengono meno nel momento in cui il ragazza stringe conoscenza con Anna, una ricercatrice in forza alla Origin. Infine, Paolino e Lisa sorprendono i genitori, ai quali danno una notizia decisamente imprevista.

Un passo dal cielo 8 La bella addormentata, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante l’ottava stagione di Un passo dal cielo, la cui nuova puntata è in onda oggi, giovedì 23 gennaio, dalle ore 21:20 circa su Rai 1 e in diretta streaming ed on demand tramite il sito di Rai Play.