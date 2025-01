Linea Verde Tipico e Linea Bianca, le puntate dal 25 gennaio: protagonista Vermiglio

Sabato 25 gennaio, su Rai 1, sono in onda nuove puntate di Linea Verde Tipico e Linea Bianca. I format, eccezionalmente per questa settimana, sono in programmazione rispettivamente dalle ore 11:20 e dalle 12:45.

Linea Bianca 25 gennaio, Vermiglio

Il 25 gennaio, Massimiliano Ossini è al timone di un nuovo appuntamento di Linea Bianca. Il format, fra i titoli storici della rete ammiraglia della TV di Stato, è fruibile anche in diretta streaming ed on demand tramite il sito Rai Play. Ossini, al suo fianco, può contare sull’intervento degli invitati Lino Zani, grande esperto di montagna, e Giulia Capocchi.

Le telecamere della trasmissione raggiungono il Trentino Alto Adige. In particolare, raggiungono Vermiglio, paese dell’Alta Val di Sole che sorge sulle pendici del Monte Boai. Il viaggio parte, come di consueto, in alta quota. Ossini, in compagnia di una guida locale, è in vetta a cima della Busazza, la seconda per importanza del gruppo della Presanella, che sfiora i 1900 metri di altezza.

Linea Bianca 25 gennaio, le località che hanno ospitato il set dell’omonimo film

A Vermiglio, durante Linea Bianca del 25 gennaio, sono visitati i luoghi che hanno fatto da sfondo all’omonimo film di Maura Delpero, che ha ottenuto un ottimo successo di pubblico e di critica sia in Italia che nel resto del mondo.

In seguito, Ossini incontra Viola e racconta la sua storia. La ragazza, grazie agli insegnamenti della mamma Susy e della nonna Gianna, è tornata a far rivivere un vecchio laboratorio del paese in cui si lavora a maglia. In tale luogo crea, fra gli altri, maglioni e berretti di lana.

Il programma propone un focus sul ruolo che tale zona ha avuto durante i combattimenti della Grande Guerra, con i presentatori che percorrono la storica strada che collega Vermiglio al Passo del Tonale.

Federico Quaranta in Toscana0

A Linea Bianca del 25 gennaio è raccontata la ricetta delle scarpacce, piatto tipico realizzato con il cavolo cappuccio, le uova, il formaggio e le patate bollite. Infine, in chiusura di appuntamento, è incontrato Davide Magnini, campione di sci alpinismo.

Sempre su Rai 1, ma dalle 11:20, Federico Quaranta guida Linea Verde Tipico. Il conduttore raggiunge la Toscana, concentrandosi sulle località comprese fra Carrara e le Alpi Apuane. Un luogo, questo, conosciuto da tutti per il marmo, materia che ha dato vita ai più grandi capolavori scultorei della storia umana come quelli di Michelangelo e Canova.

Salta, il 25 gennaio, il consueto appuntamento con Linea Verde Italia. La trasmissione di Monica Caradonna ed Elisa Isoardi è sostituita da uno Speciale del TG1 dedicato al Giubileo.